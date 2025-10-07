Ghaziabad Traffic Advisory: वायुसेना दिवस पर एयरफोर्स स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें रहेंगी बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए नए रूट

भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर हिंडन एयर फ़ोर्स स्टेशन पर मुख्य परेड का आयोजन किया गया जिसके चलते रूट डायवर्जन किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत कई सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य विषय ऑपरेशन सिंदूर रहा और वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन किया गया। यातायात पुलिस ने सुचारू संचालन के लिए रूट परिवर्तन किया और वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया गया।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर आज हिंडन वायुसेना स्टेशन पर मुख्य परेड का आयोजन होगा। यातायात पुलिस विभाग ने इसके लिए रूट डायवर्जन लागू कर दिया है। अगर आप आज वायुसेना स्टेशन जाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले रूट की समीक्षा कर लें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्यक्रम समाप्त होने तक यह डायवर्जन लागू रहेगा। वायुसेना दिवस पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, थलसेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी मौजूद रहेंगे। 8 अक्टूबर को हिंडन वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना दिवस समारोह तीन साल बाद आयोजित हो रहा है। इसे देखते हुए गाजियाबाद कमिश्नरेट यातायात पुलिस ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। रूट डायवर्जन प्लान के अनुसार, रोटरी गोलचक्कर और हिंडन एयरपोर्ट की ओर सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक भारी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद ने बताया कि रूट डायवर्जन के दौरान वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

किसी भी समस्या की स्थिति में, लोग ट्रैफ़िक कंट्रोल रूम से 9643322904 पर, ट्रैफ़िक इंस्पेक्टर पंचम मनोज कुमार सिंह से 8130674912 पर या ट्रैफ़िक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर संपर्क कर सकते हैं। रूट डायवर्जन इस प्रकार सभी भारी व्यावसायिक वाहनों को एएलटी चौराहे से रोटरी गोलचक्कर की ओर रोक दिया जाएगा।

सभी भारी व्यावसायिक वाहनों को हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से रोटरी गोलचक्कर की ओर रोक दिया जाएगा।

रोटरी गोलचक्कर से नागद्वार की ओर किसी भी भारी व्यावसायिक वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी।

करहेड़ा कट जीटी रोड से हिंडन एयर फ़ोर्स गोलचक्कर की ओर भारी व्यावसायिक वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी।

मोहन नगर से हिंडन एयर फ़ोर्स गोलचक्कर की ओर भारी व्यावसायिक वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी।

सभी भारी व्यावसायिक वाहनों को करण गेट गोलचक्कर से हिंडन एयर फ़ोर्स गोलचक्कर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। नोट: ऐसी स्थिति में, इन वाहनों को मोहन नगर से लिंक रोड, अप्सरा बॉर्डर, राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन और करण गेट चौकी होते हुए डायवर्ट किया जा सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर होगा आयोजन का विषय 6 अक्टूबर को परेड रिहर्सल के दौरान, वायुसेना स्टेशन पर ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि स्थापित की गई थी। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर मुख्य परेड का मुख्य विषय होगा और वायुसेना के जवान परेड के दौरान इसकी सफलता की कहानी का प्रदर्शन करेंगे।