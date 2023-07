Ghaziabad Rain: भारी बारिश के चलते गाजियाबाद में 15 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, जलभराव और जाम ने बढ़ाई परेशानी

गाजियाबाद जिले में बारिश का सिलसिला जारी है। यहां शनिवार से तेज से मध्यम गति से बारिश हो रही है। मौसम विभाग की बारिश को लेकर चेतावनी देखते हुए जिला अधिकारी ने जिले के सभी स्कूलों को बंद रहने का निर्देश दिया है। सरकारी निजी और खेल स्कूल 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। गाजियाबाद जिले में कई जगहों भारी बारिश के चलते कई सड़कें तालाब बन गई हैं।

भारी बारिश के चलते गाजियाबाद में 15 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, जलभराव और जाम ने बढ़ाई परेशानी

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। गाजियाबाद जिले में बारिश का सिलसिला जारी है। यहां शनिवार से तेज से मध्यम गति से बारिश हो रही है। मौसम विभाग की बारिश को लेकर चेतावनी देखते हुए जिला अधिकारी ने जिले के सभी स्कूलों को बंद रहने का निर्देश दिया है। सरकारी, निजी और खेल स्कूल 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। गाजियाबाद जिले में कई जगहों भारी बारिश के चलते कई सड़कें तालाब बन गई हैं। जिसके चलते वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अगले दो दिन बारिश के आसार मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन वर्षा के आसार हैं। शनिवार को पूरे दिन रुक-रुककर वर्षा होती रही थी। रविवार को सुबह से ही तेज वर्षा शुरू हो गई। जो दोपहर बाद कुछ देर के लिए रुकी। शाम को फिर से शुरू हुई तेज वर्षा शुरू हो गई जो रात तक होती रही। कितना रहा तापमान और आगे रहेगा? न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा अधिकतम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। वातावरण में आर्द्रता 99 प्रतिशत दर्ज की गई। सोमवार को तापमान में स्थिरता रह सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा अधिकतम 10 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेगी। वातावरण में आर्द्रता 95 प्रतिशत रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन वर्षा होने के आसार हैं। तेज वर्षा होने से हल्की सर्दी महसूस हो सकती है। सड़क और फुटपाथ धंसा क्रासिंग रिपब्लिक में निर्माणधीन महागुन मिलेनिया मॉल के गड्ढे से मिट्टी कटने के कारण रविवार को दिन में तीन बजे सड़क व फुटपाथ धंस गया। इस कारण फुटपाथ के नीचे जा रही सीवर लाइन भी टूट गई, जिससे निर्माणाधीन माल के करीब 50 फुट गहरे में वर्षा व सीवर का पानी भर गया। एहतियात के दौरान पुलिस ने आवागमन बंद कराया। राजनगर एक्सटेंशन में हादसा होने की आशंका राजनगर एक्सटेंशन में मैसर्स अनिका क्लासिक बिल्डर द्वारा निर्माण के लिए गड्ढा खोदा है। वर्षा के कारण 30-40 फुट गहरे गड्ढे में पानी भर गया है। इससे आसपास के मकानों के धंसने व हादसा होने की आशंका है। स्थानीय निवासियों को आरोप है कि मामले में जीडीए से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

Edited By: Geetarjun