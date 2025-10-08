गाजियाबाद में सड़क से लेकर सोसायटियों के बेसमेंट में भरा बारिश का पानी, कई इलाकों में हो गई बिजली गुल

गाजियाबाद में भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नालों के ओवरफ्लो होने से सड़कें जलमग्न हो गईं और कई सोसायटियों के बेसमेंट में पानी भर गया। बिजली गुल होने से स्थिति और भी खराब हो गई जिससे यात्रियों और निवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बारिश के पानी के आगे शहर के नालों ने घुटने टेक दिए। मंगलवार शाम को हुई वर्षा में शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं। नगर निगम के इंतजाम की पोल खुल गई। कई सोसायटी के बेसमेंट में पानी भर गया। वर्षा के दौरान बिजली गुल रही।

पांच बजे के बाद लोग ड्यूटी से लौट रहे थे। तभी वर्षा इतनी तेज हुई कि लोग रास्ते में फंस गए। इससे जीटी रोड, हापुड़ रोड, दिल्ली मेरठ रोड, रमते राम रोड, आंबेडकर रोड पर पानी भर गया। एनएच नौ पर कई जगह जलभराव हो गया।

ऑफीसर सिटी सोसायटी के बेसमेंट में भरा वर्षा का पानी। इसके अलावा आरडीसी राजनगर, दीनदयालपुरी, नेहरू नगर, शिब्बनपुरा, पटेल नगर, कालका गढ़ी, घूकना, हिंडन विहार, मुकुंद नगर, दौलतपुरा, नंदग्राम, सिहानी, कृष्णा नगर, नासिरपुर, मरियम नगर, नूरनगर, आर्य नगर, कोटगांव, लोहिया नगर, तुराब नगर, इस्लाम नगर, कैला भट्टा, प्रेम नगर, शास्त्री नगर, रईसपुर, चिरंजीव विहार, गोविंदपुरम, संजय नगर, राज नगर, कवि नगर, बागू, सिद्धार्थ विहार, विजय नगर और प्रताप विहार कॉलोनी में पानी भर गया।

रमते राम रोड पर एक-एक फीट पानी भर गया। ज्यादातर कालोनियों में नालों का पानी ओवरफ्लो हो गया। विजय नगर में नालों का पानी आगे की बजाय पीछे की ओर बहता हुआ नजर आया। नालों का कूड़ा पानी के साथ सड़क तैरने लगा। लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों को फोन कर जलभराव की शिकायत की। निगम की ओर से पंप से पानी निकलवाने का आश्वासन दिया गया।

सोसायटी के लोग रहे परेशान तेज वर्षा के बाद शहर भर की विभिन्न सोसायटियों के बेसमेंट में जलभराव हो गया। ज्यादातर सोसायटियों के बेसमेंट में ही पार्किंग बनाई हुई है। जलभराव की वजह से पार्किंग से गाड़ी निकालने और पार्क करने में काफी परेशानी हुई। लोगों का कहना है कि सोसायटियों के बेसमेंट में पानी भरने से पार्किंग की काफी ज्यादा समस्या रहती है।

साथ ही पानी भरने की वजह से सोसायटी की इमारत को भी नुकसान पहुंचता है। राजनगर एक्सटेंशन, सिद्धार्थ विहार, एनएच नौ, लाल कुआं, गोविंदपुरम समेत अन्य जगह बनी कई सोसायटियों के बेसमेंट में पानी भरने से लोगों को समस्या हुई।

वर्षा में यात्री रहे परेशान वर्षा होने पर बस और आटो वाले कम हो गए। पांच बजे ज्यादातर नौकरी पेशा घर लौटते हैं। ऐसे में लोग घर जाने के लिए ऑटो व ई-रिक्शा तलाश करते हुए नजर आए। कुछ लोगों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। देर रात तक सड़कों पर यात्रियों की भीड़ नजर आई।