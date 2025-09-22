गाजियाबाद में यातायात सुगम बनाने के लिए नई पहल, हजारों ई-रिक्शाओं में लगेंगे क्यूआर कोड

गाजियाबाद में ई-रिक्शा संचालन को सुगम बनाने के लिए नई पहल की गई है। 26 हजार से अधिक पंजीकृत ई-रिक्शा को नंबर दिए जाएंगे और क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। यातायात पुलिस ने पांच जोन में बांटकर अलग-अलग रंग के स्टिकर लगाने का निर्णय लिया है। अपर पुलिस आयुक्त ने 186 ई-रिक्शाओं पर क्यूआर कोड लगाकर अभियान की शुरुआत की। यह योजना गाजियाबाद को प्रदेश का पहला कमिश्नरेट बनाती है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में पंजीकृत 26 हजार से अधिक ई-रिक्शाओं के संचालन को सुचारू बनाने के लिए उन्हें नंबर दिए जाएंगे। सभी ई-रिक्शाओं पर क्यूआर कोड भी लगाए जाएंगे। इन क्यूआर कोड के जरिए कोई भी यात्री या पुलिस अधिकारी ई-रिक्शा के पंजीकरण की जानकारी, जिसमें मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर शामिल है, प्राप्त कर सकेगा। ई-रिक्शा संचालन के लिए यातायात पुलिस को पांच जोन में बांटा गया है। हर जोन में ई-रिक्शाओं पर अलग-अलग रंग के स्टिकर लगाए जाएंगे।

सोमवार को अपर पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस लाइन में 186 ई-रिक्शाओं पर क्यूआर कोड लगाकर अभियान की शुरुआत की और इन ई-रिक्शाओं को सड़क पर उतारा गया। गाजियाबाद प्रदेश का पहला कमिश्नरेट है जहां पूरे जिले में एक साथ यह योजना लागू की जा रही है।

सोमवार को कुछ ई-रिक्शा सड़कों पर आने के बाद, जोन के अनुसार ई-रिक्शाओं को नंबर और स्टिकर का रंग देने के लिए रोजाना अभियान चलाया जाएगा। एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद का कहना है कि इससे जिले में चलते-फिरते और आराम करते समय चलने वाले ई-रिक्शा की पहचान आसान हो जाएगी।