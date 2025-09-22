Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में यातायात सुगम बनाने के लिए नई पहल, हजारों ई-रिक्शाओं में लगेंगे क्यूआर कोड

    By vinit Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:28 PM (IST)

    गाजियाबाद में ई-रिक्शा संचालन को सुगम बनाने के लिए नई पहल की गई है। 26 हजार से अधिक पंजीकृत ई-रिक्शा को नंबर दिए जाएंगे और क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। यातायात पुलिस ने पांच जोन में बांटकर अलग-अलग रंग के स्टिकर लगाने का निर्णय लिया है। अपर पुलिस आयुक्त ने 186 ई-रिक्शाओं पर क्यूआर कोड लगाकर अभियान की शुरुआत की। यह योजना गाजियाबाद को प्रदेश का पहला कमिश्नरेट बनाती है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गाजियाबाद में ई-रिक्शा संचालन को सुगम बनाने के लिए नई पहल की गई है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में पंजीकृत 26 हजार से अधिक ई-रिक्शाओं के संचालन को सुचारू बनाने के लिए उन्हें नंबर दिए जाएंगे। सभी ई-रिक्शाओं पर क्यूआर कोड भी लगाए जाएंगे।

    इन क्यूआर कोड के जरिए कोई भी यात्री या पुलिस अधिकारी ई-रिक्शा के पंजीकरण की जानकारी, जिसमें मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर शामिल है, प्राप्त कर सकेगा। ई-रिक्शा संचालन के लिए यातायात पुलिस को पांच जोन में बांटा गया है। हर जोन में ई-रिक्शाओं पर अलग-अलग रंग के स्टिकर लगाए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को अपर पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस लाइन में 186 ई-रिक्शाओं पर क्यूआर कोड लगाकर अभियान की शुरुआत की और इन ई-रिक्शाओं को सड़क पर उतारा गया। गाजियाबाद प्रदेश का पहला कमिश्नरेट है जहां पूरे जिले में एक साथ यह योजना लागू की जा रही है।

    सोमवार को कुछ ई-रिक्शा सड़कों पर आने के बाद, जोन के अनुसार ई-रिक्शाओं को नंबर और स्टिकर का रंग देने के लिए रोजाना अभियान चलाया जाएगा। एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद का कहना है कि इससे जिले में चलते-फिरते और आराम करते समय चलने वाले ई-रिक्शा की पहचान आसान हो जाएगी।

    यात्रियों की सुविधा के लिए, ई-रिक्शा के आगे, पीछे और अंदर क्यूआर कोड और नंबर वाले स्टिकर लगाए जाएँगे। यात्रियों को केवल स्टिकर पर लिखे रंग और नंबर पर ध्यान देना होगा।

    इन थाना क्षेत्रों में ये होंगे रंग

    यातायात क्षेत्र रंग थाना क्षेत्र
    यातायात क्षेत्र नगर लाल विजयनगर, कोतवाली, सिहानी गेट, कविनगर, नंदग्राम, मधुबन बापूधाम, क्रॉसिंग रिपब्लिक, वेव सिटी
    यातायात क्षेत्र ट्रांस हिंडन हरा इंदिरापुरम, खोड़ा, कौशांबी, लिंक रोड
    यातायात क्षेत्र साहिबाबाद नीला साहिबाबाद, शालीमार गार्डन, टीला मोड़
    यातायात क्षेत्र लोनी पीला लोनी, अंकुर विहार, लोनी बॉर्डर, ट्रोनिका सिटी
    यातायात क्षेत्र मोदीनगर नारंगी मोदीनगर, मुरादनगर, भोजपुर, निवाड़ी