गाजियाबाद के कई इलाकों में घंटों गुल रहेगी बिजली, उर्जा निगम इन क्षेत्रों में करेगा शटडाउन
गाजियाबाद में ऊर्जा निगम आज विभिन्न बिजलीघरों पर शटडाउन करेगा जिससे कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। प्रताप विहार चरण सिंह कॉलोनी नवयुग मार्केट और एडीसी सहित कई क्षेत्रों में मरम्मत और विकास कार्यों के चलते बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिकारियों ने निवासियों से सहयोग करने और असुविधा से बचने के लिए आवश्यक कार्य पहले निपटाने की अपील की है। प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी में भी बिजली बंद रहेगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं को बेहतर और सुरक्षित आपूर्ति प्रदान करने के लिए आज विभिन्न बिजलीघरों पर शटडाउन का कार्यक्रम निर्धारित किया है। अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में मरम्मत और विकास कार्यों के कारण कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
उपखंड अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि प्रताप विहार-1 बिजलीघर के जी ब्लॉक फीडर पर व्यावसायिक योजना के अनुसार कार्य किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप जी ब्लॉक, सेक्टर 11 में दोपहर 1:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक साढ़े तीन घंटे बिजली बाधित रहेगी।
इसी प्रकार, चरण सिंह कॉलोनी सबस्टेशन के बीएच फीडर पर 11 केवी के खंभे बदले जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप एल ब्लॉक, बीएच, राहुल विहार क्षेत्र में दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चार घंटे बिजली बाधित रहेगी। प्रताप विहार-2 सबस्टेशन के राहुल विहार फीडर पर भी खंभे बदले जाएंगे।
इसके परिणामस्वरूप के, ए ब्लॉक, सजवान नगर और जे-के ब्लॉक में चार घंटे बिजली बाधित रहेगी। उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि नवयुग मार्केट बिजलीघर के नवयुग मार्केट फीडर पर ट्रांसफार्मर की प्लिंथ की मरम्मत की जाएगी। इसके लिए ट्रांसफार्मर को ट्रॉली पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके चलते नवयुग मार्केट, रिछपालपुरी, चंद्रपुरी, बिहारी नगर और जगदीश नगर में शाम 5 बजे से 7 बजे तक दो घंटे बिजली बंद रहेगी।
इसके अलावा, बिजनेस प्लान 2024-25 के तहत, एडीसी बिजलीघर के डासना गेट फीडर पर नई केबल बिछाई जाएगी। इसके चलते डासना गेट, सुक्कीमल, पक्कीमोरी और पक्की सराय इलाकों में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चार घंटे बिजली गुल रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह काम उपभोक्ताओं को निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने निवासियों से अपील की है कि बिजली कटौती के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए वे अपने आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें।
प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी में दो घंटे बिजली बंद रहेगी
वीसीबी रखरखाव कार्य के कारण, सिद्धार्थ विहार बिजलीघर के अंतर्गत प्रतीक ग्रैंड फीडर पर प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी में आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक दो घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
