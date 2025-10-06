Ghaziabad Power Cut: गाजियाबाद के इस इलाके में आज 4 घंटे नहीं आएगी बिजली, विभाग ने बताई वजह
गाजियाबाद में आज बिजली कटौती की जाएगी। सिद्धार्थ विहार उपकेंद्र के गोशाला फीडर पर काम के चलते माधोपुरा में दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। वहीं चरण सिंह कॉलोनी उपकेंद्र के आर ब्लॉक फीडर पर काम के कारण प्रताप विहार के सेक्टर-12 में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक बिजली गुल रहेगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सिद्धार्थ विहार उपकेंद्र के गोशाला फीडर पर आज बिजनेस प्लान के तहत कार्य किया जाएगा। जिसके चलते माधोपुरा क्षेत्र में आज दोपहर 12 से शाम चार बजे तक करीब चार घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
वहीं, चरण सिंह कॉलोनी उपकेंद्र के आर ब्लॉक फीडर पर दोपहर दो से शाम पांच बजे तक बिजनेस प्लान के कार्य किया जाएगा। जिससे ए ब्लाक सेक्टर-12 प्रताप विहार में बिजली गुल रहेगी।
उपखंड अधिकारी रमेश चंद्र ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अस्थायी असुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें, ताकि शटडाउन के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।
ट्रांस हिंडन में नहीं रुक रहा बिजली कटौती का सिलसिला
ट्रांस हिंडन में बिजली कटौती का सिलसिला नहीं रुक रहा है। रविवार को भी विभिन्न इलाकों में बिजली कटौती होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। बार-बार शिकायत के बाद भी कटौती की समस्या से राहत नहीं मिली। भोपुरा की डिफेंस कालोनी में सुबह नौ बजे बिजली कट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि अधिकारियों को काल की तो उनका कहना था कि 33केवी लाइन फेल हो गई है।
इस कारण अभी बिजली नहीं आ रही है। करीब दो घंटे बाद 11 बजे आपूर्ति सामान्य हुई। इसके बाद भी बिजली का आना-जाना लगा रहा। दिनभर में करीब छह घंटे बिजली कटौती से जूझना पड़ा। लोगों का कहना है कि यहां कटौती की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। बिजली कटना रोज की समस्या बन चुकी है।
इंदिरापुरम के नीति खंड-दो में दोपहर एक बजे बिजली गुल हो गई। इसके बाद करीब तीन घंटे में आपूर्ति सामान्य हुई। अधिकारियों से फोन पर शिकायत की तो उन्होंने अपने स्तर से आपूर्ति सामान्य बता दी। जबकि आपूर्ति सामान्य होने में करीब तीन घंटे लग गए।
इसके अलावा वैशाली सेक्टर-पांच में भी दिनभर में करीब चार घंटे बिजली कटी। विद्युत निगम जोन-तीन के मुख्य अभियंता दीपक अग्रवाल का कहना है कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही आपूर्ति की जा रही है। अगर कहीं समस्या होती है तो तत्काल समाधान किया जाता है।
