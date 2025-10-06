Ghaziabad Power Cut: गाजियाबाद के इस इलाके में आज 4 घंटे नहीं आएगी बिजली, विभाग ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सिद्धार्थ विहार उपकेंद्र के गोशाला फीडर पर आज बिजनेस प्लान के तहत कार्य किया जाएगा। जिसके चलते माधोपुरा क्षेत्र में आज दोपहर 12 से शाम चार बजे तक करीब चार घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

वहीं, चरण सिंह कॉलोनी उपकेंद्र के आर ब्लॉक फीडर पर दोपहर दो से शाम पांच बजे तक बिजनेस प्लान के कार्य किया जाएगा। जिससे ए ब्लाक सेक्टर-12 प्रताप विहार में बिजली गुल रहेगी।

उपखंड अधिकारी रमेश चंद्र ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अस्थायी असुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें, ताकि शटडाउन के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।

ट्रांस हिंडन में नहीं रुक रहा बिजली कटौती का सिलसिला

ट्रांस हिंडन में बिजली कटौती का सिलसिला नहीं रुक रहा है। रविवार को भी विभिन्न इलाकों में बिजली कटौती होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। बार-बार शिकायत के बाद भी कटौती की समस्या से राहत नहीं मिली। भोपुरा की डिफेंस कालोनी में सुबह नौ बजे बिजली कट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि अधिकारियों को काल की तो उनका कहना था कि 33केवी लाइन फेल हो गई है।