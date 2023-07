Ghaziabad: रिश्वत न देने पर पुलिसकर्मियों ने दुकानदार को पीटा, हुआ बेहोश; थाने में व्यापारियों का हंगामा

गाजियाबाद के मुरादनगर में पांच सौ रुपये रिश्वत नहीं देने पर एक सिपाही ने याकुब को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। आसपास के दुकानदारों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद व्यापारी मुरादनगर थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। थाना प्रभारी ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है।

Ghaziabad: रिश्वत न देने पर पुलिसकर्मियों ने दुकानदार को पीटा

मुरादनगर, संवाद सहयोगी। पांच सौ रुपये रिश्वत नहीं देने पर पुलिसकर्मियों द्वारा दुकानदार से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना ईदगाह कालोनी की है। आरोपित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारियों ने मुरादनगर थाने पर जमकर हंगामा किया। थाना प्रभारी ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ईदगाह कालोनी में मंगलवार को पैठ लगाई जाती है। यहां तमाम सामान की छोटी बड़ी दुकानें लगती हैं। सुबह करीब दस बजे दुकानदार याकुब दुकान पर थे। पुलिसकर्मी ने मांगे 500 रुपये रिश्वत इसी बीच कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और याकूब से पांच सौ रुपये मांगने लगे। याकूब ने आर्थिक स्थिति खराब बताते हुए रुपये देने से मना किया तो पुलिसकर्मी भड़क गए। याकूब से मारपीट करते हुए दुकान हटाने को कहने लगे और कहा अगर दुकान लगानी है तो रुपये देने पड़ेंगे। पिटाई में बेहोश हो गया याकूब आरोप है कि एक सिपाही ने याकुब को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। आसपास के दुकानदारों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद व्यापारी मुरादनगर थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। व्यापारियों का कहना है कि आरोपित पुलिसकर्मी चामुंडा चौकी पर तैनात हैं। उधर, पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो मंगलवार दोपहर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई। पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। चर्चा है कि पुलिसकर्मियों को चामुंडा चौकी से हटाकर दूसरी चौकी पर भेजने के आदेश जारी हुए हैं। हालांकि, अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। शाम को पूर्व विधायक वहाब चौधरी भी व्यापारियों के समर्थन में मुरादनगर थाने पहुंचे और आरोपित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिये कहा। आरोप है कि जब वहाब चौधरी ने पुलिसकर्मियों को काल की तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। इस बारे में एसीपी मसूरी नरेश कुमार का कहना है कि मामले में जांच शुरू कर दी है। जिसकी भी भूमिका सामने आएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

