Ghaziabad Crime: फंदे से लटका मिला कामगार का शव, स्वजन ने लगाया हत्या का आरोप

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में एक मिठाई के गोदाम में काम करने वाले युवक का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि युवक के शरीर पर चोट के निशान थे और उसके कमर से पैर तक खून बह रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मृतक दिवाली के बाद घर आने वाला था।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में मिठाई के गोदाम में काम करने वाले युवक का रविवार सुबह फंदे से लटका मिला। गोदाम में सामान लेने गए दूसरे कारीगर ने शव को लटका देखा तो गोदाम के मालिक और पुलिस को सूचना दी। स्वजन खबर मिलते ही दोपहर में मौके पर पहुंचे। उनका दावा है कि युवक के कमर से लेकर पैर तक खून बह रहा था। स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार ने बताया कि गणेशपुरी स्थित बीकानेर स्वीट्स के गोदाम अमित (20) सात-आठ महीने से काम कर रहा था। वह मूलरूप से आगरा के वसोनी थानाक्षेत्र स्थित लखनपुरा गांव का रहने वाला था। रविवार सुबह पुलिस को अमित के फंदे पर लटके होने की सूचना मिली। शव सबसे पहले गोदाम के ही दूसरे कर्मचारी राजपाल ने देखा। सूचना मिलने के बाद अमित के पिता मुकेश, बड़ा भाई अंकित भी अन्य परिजनों के साथ गाजियाबाद पहुंच गए।

अमित के मामा रामकिशोर ने बताया कि जब उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर शव नीचे उतारा तब उसकी पैंट खून से लथपथ थी। पता चला कि कमर से लेकर पैरों तक खून बह रहा था। इसके अलावा शरीर पर चोट के भी निशान हैं।

स्वजन ने बताया कि अमित दिवाली के बाद घर आने वाला था। परिवार में तीन भाई और दो बहनें हैं। शनिवार शाम ही अमित ने वीडियो काल पर बात की थी। उनका आरोप है कि मौके पर गोदाम मालिक और शव देखने वाला कारीगर सामने नहीं आया। अमित की हत्या का आरोप स्वजन ने लगाया है।