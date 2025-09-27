गाजियाबाद में महिला का संदिग्ध परिस्थियों में मिला शव, पति पर मर्डर का आरोप; दहेज हत्या का केस दर्ज

गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। महिला के भाई ने पति पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार रोशनी की शादी 2020 में ललित से हुई थी जिसके बाद से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। निवाड़ी थाना क्षेत्र के कस्बा पतला में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव बृहस्पतिवार शाम को कमरे में फंदे से लटका मिला। महिला के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

शव पोस्टमार्टम को भेजकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुरादनगर थाना क्षेत्र की रावली रोड स्थित गोपालपुरम कालोनी के दीपक ने अपनी बहन रोशनी की शादी 2020 में निवाड़ी के पतला में ललित के साथ की थी।

आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर रोशनी को प्रताड़ित किया जाता था।आए दिन ताने दिये जाते थे। परिवार बना रहे इसलिए वे सब सहती रही। ललित पर शराब के नशे में आए दिन रोशनी को पीटने का आरोप है। ललित की हरकतों के बारे में रोशनी अपने स्वजन को काल पर बताती थी। वह परेशान चल रही थी।

अब बृृहस्पतिवार को रोशनी का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। आसपास के लोगों की सूचना पर निवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और स्वजन को जानकारी दी। कुछ ही देर में दीपक मौके पर पहुंचें और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने पंचायतनामा भरकर शव पोस्टमार्टम को भेजा।