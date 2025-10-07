Ghaziabad News: महिला पर मंदिर से मूर्तियां चुराने का आरोप, चार महीने बाद मामला दर्ज

गाजियाबाद के विजयनगर में एक व्यक्ति ने महिला पर मंदिर से मूर्तियां चुराने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने महिला को 40000 रुपये उधार दिए थे। बाद में मंदिर से 1.25 लाख की मूर्तियां गायब मिलीं। शिकायत के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया जिसके बाद पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर थाना क्षेत्र के प्रताप विहार में रहने वाले एक व्यक्ति ने एक महिला पर अपने घर के मंदिर से लगभग सवा लाख रुपये की मूर्तियाँ चुराने का आरोप लगाया है। उसने 40,000 रुपये उधार लिए थे।

पीड़ित ने जब अपने पैसे और मूर्तियां वापस मांगीं, तो महिला ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। परेशान होकर उसने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है।

प्रताप विहार सेक्टर 12 निवासी संतोष वर्मा ने कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराई है कि 11 जून को दोपहर करीब एक बजे छाया उर्फ ​​मीनू कुमार नाम की महिला ने पारिवारिक परेशानी का हवाला देते हुए 40,000 रुपये मांगे। पीड़ित ने किसी तरह पैसे का इंतजाम करके उसे दे दिए।

महिला के जाने के बाद जब वह अपने घर के मंदिर वाले कमरे में गया, तो उसने देखा कि लगभग सवा लाख रुपये की मूर्तियाँ और अन्य सामान गायब थे। जब उसने महिला को फ़ोन किया, तो पैसे और मूर्तियाँ माँगने पर उसने गालियाँ दीं और जान से मारने की धमकी दी।