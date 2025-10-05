Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद के लोनी में सालभर पहले लगाए घर-घर टोंटी वाले नल, पानी आज तक नहीं आया

    By shobhit sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:59 AM (IST)

    लोनी के विकास कुंज कॉलोनी में हर घर नल से जल योजना विफल हो गई है। पाइपलाइन बिछने के बाद भी पानी नहीं आ रहा जिससे 20 हजार निवासी बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। निवासियों का कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही के कारण पानी की समस्या बनी हुई है। नगर पालिका के अधिकारी ने जल्द ही जलापूर्ति सुचारू करने का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कुंज कॉलोनी में आधी अधूरी लाइन बिछवाकर घरों के दरवाजों और गलियों में टोंटी वाले नल तो लगवाए थे।

    संवाद सहयोगी, लोनी। हर घर तक नल से स्वच्छ जल पहुंचने की शासन की योजना विकास कुंज कॉलोनी में धराशाई होती नजर आ रही है। यहां लगभग एक साल पहले ठेकेदार ने आधी अधूरी लाइन बिछवाकर घरों के दरवाजों और गलियों में टोंटी वाले नल तो लगवाए थे, लेकिन इनमें पानी अभी तक नहीं आया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतना ही नहीं कई गलियों में तो अभी तक पेयजल के लिए पाइपलाइन ही नहीं बिछाई गई है और महीनों से काम भी बंद पड़ा हुआ है। नगर पालिका ने पिछले वर्ष पेयजल के लिए लगभग नौ करोड़ रुपये का टेंडर भी छोड़ा था। बताया जा रहा है इस वर्ष भी पेयजल के लिए आठ करोड़ रुपये का टेंडर छोड़ा गया है। बावजूद इसके लोनी की विकास कुंज कॉलोनी में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है।

    यहां के 20 हजार लोग बोतलबंद पानी खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि छह माह पूर्व पानी आपूर्ति के लिए नगर पालिका द्वारा पाइपलाइन बिछाकर ज्यादातर लोगों के कनेक्शन तो कर दिए हैं, लेकिन पानी की आपूर्ति आज तक नहीं हुई।

    कॉलोनी के लोगों को पाइपलाइन बिछने के बाद उम्मीदें जगी थीं कि अब उनको पानी के लिए परेशान नही होना पड़ेगा। सुबह और शाम घर पर ही सीधे पाइपलाइन से पानी मिलेगा लेकिन अभी उनकी उम्मीद पूरी नही हो सकी है। जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से न होने के कारण लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही है।

    क्या बोले लोग?

    कॉलोनी में पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। कुछ गलियों में पानी की लाइन डाली गई, लेकिन पानी आज तक नहीं आया। सरकारी हैंडपंप भी खराब हैं।

    - सरोज, स्थानीय निवासी

    बिन पानी के जरूरी कार्य तक नहीं कर पाते। कुछ लोगों ने सबमर्सिबल पंप लगवा रखे हैं उनमें पानी मांगकर जरूरी कार्य करने पड़ते हैं। ज्यादातर लोग पेयजल के लिए दुकान पर निर्भर हैं।

    - ममता, स्थानीय निवासी

    कॉलोनी में पानी की समस्या सबसे बड़ी है। लाइन बिछी होने के बाद भी पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। नगर पालिका के अधिकारी पानी की समस्या का समाधान नहीं करा रहे हैं।

    - मुकेश कुमार, स्थानीय निवासी

    विकास कुंज कॉलोनी में जलापूर्ति के लिए जल्द ही गुलाब वाटिका स्थित टंकी से पाइपलाइन जोड़ने का टेंडर हो गया है जल्द ही जलापूर्ति सुचारू कर दी जाएगी।

    कृष्ण कांत मिश्र, ईओ नगर पालिका लोनी