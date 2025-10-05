गाजियाबाद के लोनी में सालभर पहले लगाए घर-घर टोंटी वाले नल, पानी आज तक नहीं आया

लोनी के विकास कुंज कॉलोनी में हर घर नल से जल योजना विफल हो गई है। पाइपलाइन बिछने के बाद भी पानी नहीं आ रहा जिससे 20 हजार निवासी बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। निवासियों का कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही के कारण पानी की समस्या बनी हुई है। नगर पालिका के अधिकारी ने जल्द ही जलापूर्ति सुचारू करने का आश्वासन दिया है।

संवाद सहयोगी, लोनी। हर घर तक नल से स्वच्छ जल पहुंचने की शासन की योजना विकास कुंज कॉलोनी में धराशाई होती नजर आ रही है। यहां लगभग एक साल पहले ठेकेदार ने आधी अधूरी लाइन बिछवाकर घरों के दरवाजों और गलियों में टोंटी वाले नल तो लगवाए थे, लेकिन इनमें पानी अभी तक नहीं आया।

इतना ही नहीं कई गलियों में तो अभी तक पेयजल के लिए पाइपलाइन ही नहीं बिछाई गई है और महीनों से काम भी बंद पड़ा हुआ है। नगर पालिका ने पिछले वर्ष पेयजल के लिए लगभग नौ करोड़ रुपये का टेंडर भी छोड़ा था। बताया जा रहा है इस वर्ष भी पेयजल के लिए आठ करोड़ रुपये का टेंडर छोड़ा गया है। बावजूद इसके लोनी की विकास कुंज कॉलोनी में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है।

यहां के 20 हजार लोग बोतलबंद पानी खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि छह माह पूर्व पानी आपूर्ति के लिए नगर पालिका द्वारा पाइपलाइन बिछाकर ज्यादातर लोगों के कनेक्शन तो कर दिए हैं, लेकिन पानी की आपूर्ति आज तक नहीं हुई।

कॉलोनी के लोगों को पाइपलाइन बिछने के बाद उम्मीदें जगी थीं कि अब उनको पानी के लिए परेशान नही होना पड़ेगा। सुबह और शाम घर पर ही सीधे पाइपलाइन से पानी मिलेगा लेकिन अभी उनकी उम्मीद पूरी नही हो सकी है। जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से न होने के कारण लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही है।