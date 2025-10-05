Language
    UPPCL: गाजियाबाद में बिजली चोरी पर लगेगी रोक; हर घर में लगेंगे स्मार्ट मीटर; कल से चलेगा विशेष अभियान

    By lakshay chaudhary Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:54 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली व्यवस्था और राजस्व सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। सभी जिलों के डिवीजनों में विशेष अभियान शुरू होगा जिसमें बिजली चोरी पर रोक स्मार्ट मीटर लगाना और राजस्व वसूली पर ध्यान दिया जाएगा। बकाया बिलों की वसूली और नए कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान दो महीने तक चलेगा।

    प्रत्येक डिवीजन के चिन्हित क्षेत्रों में बिजली चोरी पर रोक लगेगी।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रदेशभर में बिजली व्यवस्था और राजस्व सुधार को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने बड़ा कदम उठाया है। चेयरमैन आशीष गोयल के निर्देश पर सभी जिलों के डिवीजनों में अधिशासी अभियंता अब अपने-अपने क्षेत्रों में एक आदर्श उदाहरण पेश करेंगे।

    इसके तहत डिवीजन में ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं, जहां बिजली आपूर्ति और राजस्व व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त कर सक्सेस स्टोरी तैयार की जाएगी। यह विशेष अभियान कल से पूरे प्रदेश में शुरू होगा।

    जोन-दो के मुख्य अभियंता नरेश भारती ने बताया कि चिन्हित क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। इनमें बिजली चोरी पर शत-प्रतिशत रोक, प्रवर्तकों पर मीटरों की स्थापना कर ऊर्जा ऑडिट, स्मार्ट मीटर लगाना और मीटरों को घर के बाहर स्थापित करना शामिल है।

    साथ ही ऐसे बिजली घर चुने गए हैं, जिनके अंतर्गत करीब 12 से 14 हजार उपभोक्ता आते हैं। इन क्षेत्रों में राजस्व वसूली पर भी खास ध्यान रहेगा। डोर-टू-डोर अभियान चलाकर बकाया बिल वसूले जाएंगे और जहां नए कनेक्शन की जरूरत होगी, वहां उपभोक्ताओं को तुरंत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

    बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस और मीटर विभाग की संयुक्त टीम सुबह और रात में छापेमारी करेगी। यह पूरा अभियान अगले दो महीने तक चलेगा। मुख्यालय से निर्देश दिए गए हैं कि बकायेदार उपभोक्ताओं से पहले तकादा किया जाए।

    यदि इसके बावजूद बिल जमा नहीं होता है तो उनके खिलाफ संयोजक विच्छेदन (कनेक्शन काटने) की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इन सभी कार्यों की दैनिक समीक्षा मुख्य अभियंता द्वारा की जाएगी। इसके अलावा लखनऊ मुख्यालय से साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।

    अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से हर डिवीजन में एक आदर्श उदाहरण सामने आएगा। इससे यह साबित किया जा सकेगा कि बिजली आपूर्ति, राजस्व वसूली और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार किस तरह संभव है।

    जिले के अलग-अलग डिवीजनों में चिन्हित किए गए उपकेंद्र का विवरण 

    उपकेंद्र उपभोक्ता
    मोदी स्टील 13,000
    न्यू मुरादनगर 11,000
    बलरामपुर प्रथम 15,374
    लाल बाग 14,537
    बेहटा हाजीपुर 12,392
    सुदामापुरी 12,847
    प्रताप विहार 12,076
    नेहरू नगर 4,111
    सिटी 7,962
    गोविंदपुरम 10,970