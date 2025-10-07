Ghaziabad Encounter: पुलिस मुठभेड़ में दो लूटेरे गिरफ्तार, बाइक और साढ़े 54 हजार रुपये बरामद

गाजियाबाद के लोनी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से नकदी हथियार और एक बाइक बरामद की है। आरोपियों ने कई लूटपाट की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार बदमाशों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे गाजियाबाद के आसपास लूटपाट करते थे।

संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के लोनी में अंकुर विहार व ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने रविवार देर रात खन्ना नगर कॉलोनी के पास मुठभेड़ में दो लुटेरों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है।

पुलिस ने इनके पास से साढ़े 54 हजार रुपये, एक बाइक, दो तमंचे और दो कारतूस बरामद किए हैं। बदमाशों के खिलाफ अंकुर विहार, लोनी बॉर्डर, ट्रोनिका सिटी थाना और मोदीनगर थाने में मुकदमें दर्ज हैं। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि अंकुर विहार और ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस संयुक्त रूप से खन्ना नगर कालोनी के पास रविवार देर रात वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक बाइक पर आ रहे दो युवकों को रुकने का इशारा किया। जिस पर दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर बाइक मोड़ कर भागने का प्रयास किया।

पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और संतुलन बिगड़ने पर बाइक गिर गई। पुलिस टीम ने दोनों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर इनके कब्जे से साढ़े 54 हजार रुपये, दो तमंचे, दो कारतूस और बाइक बरामद हुई। पुलिस दोनों को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंची।

आरोपितों ने 22 अप्रैल को लोनी बार्डर थाना क्षेत्र के लालबाग में बच्चों को कोचिंग छोड़ने जा रही महिला प्रियंका, पांच जुलाई को ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र घर के बाहर खड़ी महिला सुदेश धामा व आठ अगस्त को अंकुर विहार थाना क्षेत्र रामेश्वरी पार्क में घर के बाहर बैठी महिला रीना यादव की चेन लूटना कबूल किया है। बदमाशों ने अपना नाम मंगल निवासी गांव खोक्सा थाना झिझाना और मोहन निवासी खानपुर गांव झिझाना जनपद शामली बताए हैं।