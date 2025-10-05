जेल में बंद दो कैदियों भगाने की साजिश रचने वाले दो सिपाही गिरफ्तार, पेशी के समय ऑफर सुनकर बहके कदम

गाजियाबाद में दो सिपाहियों राहुल और सचिन को जेल में बंद दो कैदियों को भगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने पेशी के दौरान कैदियों से लालच लेकर उन्हें भगाने की साजिश रची। ये सिपाही बिना अनुमति के जेल गए और कैदियों को ले जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जेल में बंद दो कैदियों को भगाने के प्रयास के आरोप में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही राहुल और सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिन बंदियों को भगाने का प्रयास किया उनमें एक आरोपित वंश लूट, चोरी और अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल में बंद हैं। दूसरा अरोपित बिजेंद्र हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में मार्कशीट और डिग्री के फर्जीवाड़े के आरोप में जेल बंद है। दोनों सिपाहियों के खिलाफ पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक चंद्रभान सिंह ने कवि नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

पेशी के दौरान सिपाहियों को दिया लालच राहुल 2015 व सचिन 2016 बैच के सिपाही हैं। सचिन और राहुल की पूर्व में बंदियों को कोर्ट में पेश करने के लिए ड्यूटी लगी थी। इस दौरान वह बिजेंद्र को कई बार जेल से कोर्ट में पेशी पर ले जा चुका है। तभी सिपाहियों की उससे जान-पहचान हो गई थी। पेशी के दौरान बिजेंद्र व वंश ने सिपाहियों को लालच दिया था।

शनिवार को सचिन और राहुल कागजात लेकर जेल में पहुंचे थे। उन्हें छह कैदियों को ले जाना था लेकिन सिपाही केवल वंश और बिजेंद्र को ही ले जाने की बात पर अड़ गए। दोनों सिपाही सादे कपड़ों में अपने निजी वाहन से पहुंचे थे। छह की बजाय दो बंदियों को ले जाने की बात पर जेल स्टाफ को उन पर शक हुआ।

जेल से इसकी सूचना पुलिस लाइन में प्रतिसार निरीक्षक को दी गई। पुलिस लाइन में इसकी जांच की गई। दोनों सिपाही बिना रवानगी जेल गए थे। उनकी बंदियों को ड्यूटी पेशी पर ले जाने के लिए नहीं लगी थी। जिन कागजात को वह लेकर गए थे वह उन्होंने रिकाॅर्ड से चोरी किए थे।

गणना मुंशी है सचिन सिपाही सचिन पुलिस लाइन में गणना मुंशी है। उसकी ड्यूटी आमतौर पर जेल से बंदियों को पेशी पर ले जाने के लिए नहीं लगती थी। इसके बाद भी वह बंदियों को पेशी पर ले जाने के लिए जेल गया था। बताया जा रहा है कि बिजेंद्र पर करोड़ों रुपये की संपत्ति है। बिजेंद्र मेरठ के कंकरखेड़ा का रहने वाला है। उसका नाम ग्रेटर नोएडा में बाइक बोट की धोखाधड़ी में भी आया था। जबकि वंश गिरधरपुर थाना बिसरख गौतमबुद्ध नगर का रहने वाला है। वंश पर मारपीट चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि धारा में चार मुकदमे दर्ज हैं।

फर्जी डिग्री, मार्कशीट बनाने का है आरोप जेल में बंद बिजेंद्र सिंह उर्फ बिजेंद्र सिंह हुड्डा सहित 10 लोगों के खिलाफ हापुड़ के पिलखुवा थाने में 18 मई 2025 को एसटीएफ इंस्पेक्टर ओम शंकर शुक्ला की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 1372 फर्जी मार्कशीट और डिग्री, 262 प्रोविजनल मार्कशीट, 14 मोबाइल, सात लैपाटप, छह लाख 54 हजार रुपये बरामद हुए थे।