Traffic Challan: गाजियाबाद में जब छात्राओं ने संभाली ट्रैफिक की कमान, 432 गाड़ियों के हुए चालान

गाजियाबाद में यातायात पुलिस ने छात्राओं के सहयोग से वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इंदिरापुरम में चले इस अभियान में छात्राओं ने पुलिस के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था संभाली और नियमों का उल्लंघन करने वाले 432 वाहनों के चालान किए। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सोमवार को छात्रााओं की मदद से अभियान चलाया। इस दौरान यातायात की कमान छात्राओं को दी गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले 432 वाहनों के चालान किए गए।

वाहन चालकों को किया जागरूक एडीसीपी यातायात सच्चिदानंद ने बताया कि सोमवार को इंदिरापुरम क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान बाल भारती व जेकेजी इंटरनेशनल स्कूल की 11 वीं व 12 वीं कक्षा की छात्राओं को अभियान की कमान सौंपी गई।

उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना व सड़क सुरक्षा की भावना को जन-जन तक पहुंचाना था। छात्राओं ने चौराहों व तिराहों पर यातायात पुलिसकर्मियों के साथ यातायात का संचालन किया गया।