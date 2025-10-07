Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Traffic Challan: गाजियाबाद में जब छात्राओं ने संभाली ट्रैफिक की कमान, 432 गाड़ियों के हुए चालान

    By ashutosh gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:47 AM (IST)

    गाजियाबाद में यातायात पुलिस ने छात्राओं के सहयोग से वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इंदिरापुरम में चले इस अभियान में छात्राओं ने पुलिस के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था संभाली और नियमों का उल्लंघन करने वाले 432 वाहनों के चालान किए। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था।

    prefferd source google
    Hero Image
    स्कूल की छात्राओं के साथ एसीपी यातायात जियाउद्दीन अहमद।सौ.पुलिस

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सोमवार को छात्रााओं की मदद से अभियान चलाया। इस दौरान यातायात की कमान छात्राओं को दी गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले 432 वाहनों के चालान किए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाहन चालकों को किया जागरूक

    एडीसीपी यातायात सच्चिदानंद ने बताया कि सोमवार को इंदिरापुरम क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान बाल भारती व जेकेजी इंटरनेशनल स्कूल की 11 वीं व 12 वीं कक्षा की छात्राओं को अभियान की कमान सौंपी गई।

    उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना व सड़क सुरक्षा की भावना को जन-जन तक पहुंचाना था। छात्राओं ने चौराहों व तिराहों पर यातायात पुलिसकर्मियों के साथ यातायात का संचालन किया गया।

    छात्राओं ने उपनिरीक्षकों की मदद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 432 वाहन चालकों के चालान कराए। इस मौके पर एसीपी यातायात प्रथम जियाउद्दीन अहमद समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।