Encounter: मुठभेड़ में गाजियाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर आरोपी, कई वारदातों को दे चुका था अंजाम
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में चोरी और झपटमारी करने वाले यामीन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने हाल ही में दो वारदातें की थीं और उसके खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से तमंचा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में शनिवार रात हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में चोरी और छिनैती की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस का दावा है कि हाल ही में दो वारदात आरोपी ने की हैं। इसके खिलाफ अलग-अलग थानों में पांच मुकदमे दर्ज हैं।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार रात वसुंधरा सेक्टर-दो ए पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट लगी बाइक को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान चालक ने बाइक मोड़ कर खाली रास्ते की तरफ दौड़ा दी। आगे रास्ता बंद होने के चलते बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और आरोपित ने पुलिस को आता देखकर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में गोली आरोपित के पैर में लगी।
वहीं, पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दिल्ली के वेलकम थानाक्षेत्र स्थित जनता मजदूर कॉलोनी निवासी यामीन बताया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर कुछ दिन पहले प्रहलाद गढ़ी में महिला के गले से चेन खींची थी जबकि लूट की दूसरी वारदात साहिबाबाद में की थी। चेन को पिघलाकर उसकी छोटी सी टिक्की बना ली थी।
एसीपी ने बताया कि यामीन से तमंचा, कारतूस, पीली धातु की टिक्की और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है।
