Encounter: मुठभेड़ में गाजियाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर आरोपी, कई वारदातों को दे चुका था अंजाम

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में शनिवार रात हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में चोरी और छिनैती की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस का दावा है कि हाल ही में दो वारदात आरोपी ने की हैं। इसके खिलाफ अलग-अलग थानों में पांच मुकदमे दर्ज हैं।

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार रात वसुंधरा सेक्टर-दो ए पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट लगी बाइक को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान चालक ने बाइक मोड़ कर खाली रास्ते की तरफ दौड़ा दी। आगे रास्ता बंद होने के चलते बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और आरोपित ने पुलिस को आता देखकर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में गोली आरोपित के पैर में लगी।