    गाजियाबाद में आभा आईडी बनाने में सुस्ती, 23 लाख के सापेक्ष साढ़े आठ लाख लोगों के ही बने कार्ड

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:41 AM (IST)

    गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग आभा आईडी कार्ड बनाने में सुस्त रवैया अपना रहा है। अप्रैल से 14 सितंबर 2025 तक केवल 36 लोगों के कार्ड बने। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम प्रगति हुई है। सीएमओ ने चिकित्सा प्रभारियों को नोटिस जारी किए हैं और स्पष्टीकरण मांगा है। आभा आईडी कार्ड से मरीज देश में कहीं भी इलाज करा सकते हैं।

    आभा आईडी बनाने में सुस्ती पर नोटिस जारी किया गया। (सांकेतिक तस्वीर)

    मदन पांचाल, गाजियाबाद। केंद्र व प्रदेश सरकार बेशक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटलीकरण को लेकर गंभीर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी आभा आईडी कार्ड बनाने को लेकर रुचि नहीं ले रहे हैं।

    अप्रैल से 14 सितंबर 2025 तक की रिपोर्ट में पता चला है कि 23,55024 लोगों के सापेक्ष केवल 8,54033 लोगों के आभा आईडी कार्ड बनाए गए। यह कुल का केवल 36.3 प्रतिशत है। यह स्थिति तब है जबकि डाटा ऑपरेटर के अलावा ई-कवच पोर्टल पर आभा आईडी कार्ड बनाने के लिए जिले में 1307 आशा कार्यकता पंजीकृत हैं।

    शहरी क्षेत्रों में बनाए गए सबसे कम कार्ड

    इनमें भोजपुर देहात में 208, लोनी देहात में 123,मुरादनगर में 168 और रजापुर में 152 आशा कार्यकर्ता पंजीकृत हैं। गाजियाबाद शहर में 439, लोनी शहर में 122, मोदीनगर शहर में 42, मुरादनगर शहर में 10 और खोड़ा में 43 आशा कार्यकर्ता आभा कार्ड बनाने को पंजीकृत हैं।

    रिपोर्ट के अनुसाार शहरी क्षेत्रों में सबसे कम कार्ड बनाये गये हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉ. अखिलेश मोहन ने समस्त चिकित्सा प्रभारियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। सबसे कम आभा कार्ड बनाने वाली आशा कार्यकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

    आभा आईडी कार्ड से कोई भी मरीज देश के किसी भी हिस्से में चले जाने पर अपना इलाज कर सकता है। चिकित्सक इस आभा आईडी कार्ड के आधार पर तुरंत मरीज की पुरानी बीमारियों एवं किए गए उपचार को देखकर आगे का इलाज आसानी से कर सकते हैं।

    यह कार्ड जिला अस्पतालों के अलावा सीएचसी, पीएचसी,यूपीएचसी, शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य कल्याण केंद्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर रोज होने वाली ओपीडी में अनिवार्य रूप से बनाये जाने का शासनादेश है। कई बार उच्चाधिकारियों के अलावा जिले स्तर के अधिकारियों ने इस संबंध में सख्त आदेश भी जारी किये हैं।

    14 सितंबर तक की आभा कार्ड बनाने की रिपोर्ट

    क्षेत्र कुल संख्या बनाये गये आभा कार्ड
    भोजपुर 241474 165289
    लोनी 146102 89788
    मुरादनगर 167207 106237
    रजापुर 214535 121191
    गाजियाबाद शहर 939229 238908
    लोनी शहर 289496 63099
    मोदीनगर शहर 103296 32371
    मुरादनगर शहर 48383 5075
    खोड़ा 205302 32075