    गाजियाबाद में स्टूडियो के लिए जमीन दिलाने के नाम पर सिंगर से 50 लाख की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:24 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक गायक को स्टूडियो के लिए जमीन के नाम पर 50 लाख की ठगी का शिकार बनाया गया। 29 लाख नकद और बाकी ऑनलाइन दिए गए थे। आरोप है कि आरोपी अब जमीन का बैनामा नहीं कर रहे और पैसे भी नहीं लौटा रहे। पीड़ित पर हमला भी किया गया। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

    जागरण संवाददाता, भोजपुर। स्टूडियो के लिए जमीन दिलाने के नाम पर गायक से 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। जिसमें 29 लाख नकद व बाकी रकम आनलाइन दी गई। अब आरोपित ना तो जमीन का बैनामा करा रहे हैं और ना ही रकम लाैटा रहे हैं।

    इतना ही नहीं, पीड़ित पर हमला करने का भी आरोप है। मामले में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर भोजपुर पुलिस ने 14 आरोपितों पर केस दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के मनोज वर्मा के मुताबिक, वे एक कंपनी में गायक हैं।

    उन्हें अपने स्टूडियाे के लिए जमीन की जरूरत थी। उनके संपर्क में भोजपुर के गांव रघुनाथपुर किल्हौड़ा के कुछ लोग आए। उन्होंने मनोज को जमीन जमीन दिखाई। जमीन उन्हें अच्छी लगी और 4090 वर्गगज जमीन खरीदने का मन बनाया। उनके बीच जमीन का एग्रीमेेंट हो गया।

    मनोज ने अलग-अलग खातों में 29 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाकि 21 लाख नकद दिए। आरोप है कि तभी से आरोपितों में मन में बेइमानी आ गई। वे उन्हें टरकाने लगे। उनकी काल तक उठानी बंद कर दी। मनोज के मुताबिक, 18 सितंबर को आरोपितों ने उन्हें अपने खेत पर बुलाया और हमला कर दिया। किसी तरह वहां से भागकर उन्होंने जान बचाई।

    परेशान आकर मनोज ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी। उन्हें पूरे प्रकरण से अवगत कराया। जिसपर पुलिस कमिश्नर ने भोजपुर पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिये।

    एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि भोजपुर के गांव रघुनाथपुर किल्हौड़ा के कर्मवीर, अशोक कुमार, जगदेव, जगबीर सिंह, रणवीर सिंह, वीरेंद्र कुमार, नवीन कुमार, प्रवीण कुमार, सरोज, काजल और प्रापर्टी डीलर नीटू, बाबी सैनी, सोनू सैनी व हापुड़ के बदनौली के सर्वेश पर केस दर्ज किया गया है। जिसकी भूमिका सामने आएगी, उसकी गिरफ्तारी होगी।