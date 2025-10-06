गाजियाबाद में सिलाई कारखाना मालिक से 60 हजार की ठगी, कारीगर बनकर ठग ने लगाया चूना

गाजियाबाद के लोनी में एक सिलाई कारखाने के मालिक शमीम को एक ठग ने 60 हजार रुपये का चूना लगाया। ठग ने कारीगर बनकर शमीम को फोन किया और वीजा रद्द होने का नाटक रचकर पैसे ऐंठ लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल भी इस मामले में मदद कर रही है।

संवाद सहयोगी, गाजियाबाद। लोनी थाना क्षेत्र की इकरामनगर कॉलोनी में सिलाई कारखाना मालिक शमीम से ठग ने उसका कारीगर बनकर कॉल कर 60 हजार रुपये की ठगी कर ली। पुलिस ने करीब दो महीने बाद मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शमीम का घर के पास ही सिलाई का कारखाना है। उन्होंने बताया कि फैक्टरी में काम करने वाला कारीगर कियामुद्दीन सउदी अरब गया हुआ है। बताया कि 19 अगस्त को कारीगर के नंबर से कॉल आई। कॉलर ने खुद को कियामुद्दीन बताते हुए कहा कि वह वापस आ रहा है और कोई सामान वहां से मंगवाना हो तो बता दें।

साथ ही कॉलर ने उनके खाते में पांच लाख रुपये डालने की बात बताई और कहां कि वह रुपये घर आकर ले लेगा। कॉल कटने के बाद वाट्सएप कॉल आई कि पीएनबी बैक से बोल रहे है, आपके खाते में पांच लाख रुपये जमा किए गए है। कुछ समय बाद कियामुद्दीन की कॉल आई कि उसका वीजा रद्द होने के चलते पुलिस वालों ने पकड़ लिया है।

कॉलर ने उनसे दो लाख रुपये मांगे जिस पर उन्होंने दो बार में 60 हजार रुपये उसके बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन कारीगर से बात करने के लिए मोबाइल पर कॉल की तो कारीगर ने बताया कि वह वहां पर ठीक है और अभी वापस नहीं आ रहा है।