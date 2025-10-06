Language
    गाजियाबाद में सिलाई कारखाना मालिक से 60 हजार की ठगी, कारीगर बनकर ठग ने लगाया चूना

    By shobhit sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:55 AM (IST)

    गाजियाबाद के लोनी में एक सिलाई कारखाने के मालिक शमीम को एक ठग ने 60 हजार रुपये का चूना लगाया। ठग ने कारीगर बनकर शमीम को फोन किया और वीजा रद्द होने का नाटक रचकर पैसे ऐंठ लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल भी इस मामले में मदद कर रही है।

    इकरामनगर कॉलोनी में सिलाई कारखाना मालिक के साथ धोखाधड़ी हुई।

    संवाद सहयोगी, गाजियाबाद। लोनी थाना क्षेत्र की इकरामनगर कॉलोनी में सिलाई कारखाना मालिक शमीम से ठग ने उसका कारीगर बनकर कॉल कर 60 हजार रुपये की ठगी कर ली। पुलिस ने करीब दो महीने बाद मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    शमीम का घर के पास ही सिलाई का कारखाना है। उन्होंने बताया कि फैक्टरी में काम करने वाला कारीगर कियामुद्दीन सउदी अरब गया हुआ है। बताया कि 19 अगस्त को कारीगर के नंबर से कॉल आई। कॉलर ने खुद को कियामुद्दीन बताते हुए कहा कि वह वापस आ रहा है और कोई सामान वहां से मंगवाना हो तो बता दें।

    साथ ही कॉलर ने उनके खाते में पांच लाख रुपये डालने की बात बताई और कहां कि वह रुपये घर आकर ले लेगा। कॉल कटने के बाद वाट्सएप कॉल आई कि पीएनबी बैक से बोल रहे है, आपके खाते में पांच लाख रुपये जमा किए गए है। कुछ समय बाद कियामुद्दीन की कॉल आई कि उसका वीजा रद्द होने के चलते पुलिस वालों ने पकड़ लिया है।

    कॉलर ने उनसे दो लाख रुपये मांगे जिस पर उन्होंने दो बार में 60 हजार रुपये उसके बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन कारीगर से बात करने के लिए मोबाइल पर कॉल की तो कारीगर ने बताया कि वह वहां पर ठीक है और अभी वापस नहीं आ रहा है।

    जिस पर उन्हें अपने साथ हुई ठगी का पता चला। उन्होंने मामले की शिकायत साइबर सेल से की और ठगों द्वारा उपलब्ध कराया गया खाता नंबर भी बताया। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि साइबर सेल द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।