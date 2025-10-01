गाजियाबाद में सपा की गुटबाजी दफ्तर से निकलकर सड़क और सोशल मीडिया पर आई, पार्टी आलाकमान ने लिया एक्शन

गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। आलाकमान ने समाजवादी युवाजन सभा के जिलाध्यक्ष जीतू शर्मा को पद से हटा दिया है। जीतू शर्मा ने जिलाध्यक्ष फैसल हुसैन पर भाजपा से गठजोड़ का आरोप लगाया है और अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के अपमान और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया है।

हसीन शाह, गाजियाबाद। जिले में समाजवादी पार्टी की गुटबाजी अभी तक केवल कार्यालय तक सीमित थी। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने गुटबाजी में उलझकर पाले खींच दिए हैं। यह गुटबाजी अब कार्यालय से निकलकर सड़क और सोशल मीडिया पर आ गई है।

गुटबाजी की हरकतों पर सपा आलाकमान ने संज्ञान लिया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने समाजवादी युवाजन सभा के जिलाध्यक्ष जीतू शर्मा को पद मुक्त कर दिया है। ऐसे में जीतू शर्मा और अधिक बिफर गए हैं। उन्होंने ने पार्टी के जिलाध्यक्ष फैसल हुसैन पर भाजपा से गठजोड़ सहित अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है।

पार्टी के भीतर युवाजन सभा के पदाधिकारियों के बीच खींचतान चल रही थी। इंटरनेट मीडिया पर बयानबाजी की जा रही थी। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने इस मामले में संज्ञान लिया।

जीतू शर्मा पर आरोप लगा कि वह फेसबुक व वाट्सएप पर संगठन के प्रति अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। संगठन में गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त है। ऐसे में जीतू शर्मा को पद मुक्त कर दिया गया। जीतू शर्मा ने भी इस संबंध अखिलेश यादव को पत्र लिखा।

जीतू शर्मा के मुताबिक जिलाध्यक्ष फैसल हुसैन द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। उनकी हर कार्यक्रम में अनदेखी की जाती है। इससे आहत होकर वरिष्ठों ने पार्टी कार्यालय पर बैठकों में आना बंद कर दिया है। उन्हें कार्यक्रमों की सूचना नहीं दी जाती। पार्टी गाजियाबाद में हाशिये पर है।

चुनिंदा कार्यक्रमों को छोड़कर शहर की किसी बड़ी समस्या को लेकर कोई बड़ा धरना-प्रदर्शन नहीं हुआ है। फैसल हुसैन ने गुर्गे पाल रखे हैं। जिन्हें सिर्फ गुटबाजी का काम दे रखा है। नगर निगम के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की सभा कराने वाले व्यक्ति को एक यूथ विंग का जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है।

जिलाध्यक्ष के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वह उसके खिलाफ हिन्दू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास करते हैं। जिलाध्यक्ष द्वारा आवाज उठाने वाले के खिलाफ गलत रिपोर्ट बनाकर लखनऊ आला कमान को भेजकर उसे पद से हटवा दिया जाता है।