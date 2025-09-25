World Lung Day: गाजियाबाद में खराब हवा से टीबी की कड़ी हुई कमजोर, फेफड़ों का कैंसर बढ़ा

गाजियाबाद में वायु प्रदूषण और खराब जीवनशैली के चलते फेफड़ों के संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर टीबी नियंत्रण में सफलता के बावजूद फेफड़ों के कैंसर और सीओपीडी के बढ़ते मामलों से चिंतित हैं। वायु प्रदूषण कम करने धूम्रपान छोड़ने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह दी जा रही है। फेफड़ों की बीमारियों से बचाव के लिए सतर्कता और सही खानपान जरूरी है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर की खराब हवा और बिगड़ती जीवन शैली बुजुर्गों के साथ ही अब युवाओं और बच्चों के फेफड़ों को भी कमजोर कर रही है। चिकित्सकों का कहना है कि केंद्र सरकार के टीबी मुक्त अभियान से टीबी संक्रमण की दर कम हुई है,लेकिन फेफड़ों का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फेफड़ों का कैंसर बढ़ने से मौतें भी हो रही हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण में सुधार की जरूरत है। स्मोकिंग की आदत के साथ स्माग को खत्म करना होगा। फेफड़ा दिवस प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। क्रानिक आब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) एक फेफड़ों की बीमारी है जो सांस लेना मुश्किल बना देती है।

यह दुनिया भर में मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण है। इसमें सांस लेने में बहुत तकलीफ़, गाढ़ा बलगम, घरघराहट और खांसी। गंभीर स्थिति में आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। फेफड़ों में संक्रमण के मरीजों को कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार कार्बन डाइआक्साइड उत्पादन को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे सीओपीडी को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। पोटेशियम फेफड़ों के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उच्च स्तर के पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ खाने का प्रयास करें, जैसे शतावरी, चुकंदर और आलू।

फेफड़े का कैंसर फेफड़े का कैंसर दूसरा सबसे प्रचलित कैंसर है। विश्व में हर साल 22 लाख नए फेफड़े कैंसर के मामले आते हैं और करीब 18 लाख मौतें इससे होती हैं। स्तन और कोलोरेक्टल कैंसर की तुलना में, फेफड़ों का कैंसर महिलाओं के मामले में तीसरे स्थान पर और मृत्यु दर के मामले में दूसरे स्थान पर है। फेफड़े का कैंसर 36 देशों में पुरुषों में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है।