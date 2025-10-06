Language
    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में सड़क निर्माण कार्य तेजी, दिल्ली आने-जाने वालों को होगा बड़ा फायदा

    By Shahnawaz Ali Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:26 PM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में केडीपी गोलचक्कर से भट्ठा नंबर 5 तक बन रही 30 मीटर चौड़ी सड़क का काम तेज़ी से चल रहा है। साढ़े तीन किलोमीटर लंबी इस सड़क का 1200 मीटर हिस्सा पूरा हो गया है। जीडीए कुलपति के हस्तक्षेप के बाद शुरू हुई इस परियोजना से दिल्ली जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और भोवापुर जैसे गांवों को सीधा संपर्क मिलेगा।

    केडीपी गोलचक्कर से भट्ठा नंबर 5 तक बन रही 30 मीटर चौड़ी सड़क का काम तेज़ी से चल रहा है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। केडीपी गोलचक्कर से भट्ठा नंबर 5 वाया हम-तुम रोड तक प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

    लगभग साढ़े तीन किलोमीटर लंबी इस सड़क का 1200 मीटर हिस्सा पूरा हो चुका है, जबकि 700 मीटर हिस्से पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

    गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से किसानों के विरोध के चलते जीडीए कुलपति अतुल वत्स के हस्तक्षेप और निरंतर समीक्षा के बाद इस परियोजना को शुरू किया गया था। सड़क निर्माण के साथ-साथ अब सीवर लाइन और नाला निर्माण कार्य भी गति पकड़ रहा है।

    यह सड़क राजनगर एक्सटेंशन को आउटर रिंग रोड और हरनंदीपुरम योजना से जोड़ेगी, जिससे दिल्ली आने-जाने वाले यातायात के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। इससे भोवापुर, सिकरोड़, शाहपुर निज मोरटा और मोरटा जैसे गांवों को सीधा संपर्क मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय यातायात की भीड़ कम होगी।

    जीडीए के कुलपति अतुल वत्स ने बताया कि इस परियोजना को चार लेन, दो मीटर चौड़ी सेंट्रल वर्ज और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के लिए हरित पट्टी के साथ विकसित किया जा रहा है। परियोजना के पूरा होने पर, ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और यातायात में सुधार होगा।