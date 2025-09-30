Language
    गाजियाबाद मंदिर समिति की रकम पर अधिकारियों की कुंडली, श्रद्धालुओं का अनशन; 20 करोड़ के उपयोग की मांग

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:56 AM (IST)

    मोदीनगर के सीकरी खुर्द स्थित महामाया देवी मंदिर में मंदिर समिति की रकम को लेकर विवाद हो गया है। लोगों ने मंदिर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि मंदिर के खाते में जमा बीस करोड़ रुपये का उपयोग श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए नहीं किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को धर्मशाला और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण परेशानी हो रही।

    सीकरी मंदिर समिति की रकम पर कुंडली लगाए बैठे अधिकारी, लोगों ने शुरू किया अनशन

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। सीकरी खुर्द स्थित महामाया देवी मंदिर की समिति की रकम पर अधिकारियों के द्वारा कुंडली मारकर बैठने का आरोप लगाते हुए लोगों ने सोमवार से मंदिर में ही क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। लोगों की मांग है कि समिति के खाते में जमा बीस करोड़ रुपये का इस्तेेमाल मंदिर के भवन के सौंदर्यकरण, धर्मशाला बनाने व अन्य सुविधाओं में किया जाए। सुबह करीब 11 बजे लोगों ने अनशन शुरू किया।

    उन्होंने कहा कि सुविधाओं के अभाव में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अधिकारियों का इस तरफ ध्यान नहीं है। मंदिर समिति में करीब बीस कराेड़ रकम होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यदि यहां धर्मशाला होगी तो दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं काे फायदा मिलेगा।

    मंदिर का सौदर्यकरण हुए भी कई साल हो गए हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष एसडीएम होते हैं। तमाम एसडीएम बदले लेकिन किसी ने भी कार्य करने की जरूरत नहीं समझी। भवन में चढ़ावे की रकम मंदिर समिति के खाते में जमा होती है। लोगों ने चेतावनी दी जब तक मांग पूरी नहीं हाेगी तब तक अनशन जारी रहेगा।

    इस मौके पर पूर्व जिंप सदस्य डा. बबली गुर्जर, राहुल गुर्जर, धर्मपाल प्रधान, राज वर्मा, विनोद कुमार, अशोक गिरी, राजवीर सिंह, दिनेश गुर्जर, इंद्राज सिंह, धर्मपाल, बुद्धराम, जगदीश सिंह, ओमिंद्र गुर्जर, आदि उपस्थित रहे।