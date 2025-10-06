गाजियाबाद में अगले दो दिनों तक बादल छाए रहने की उम्मीद, तापमान में गिरावट का पर्वानुमान

गाजियाबाद में रविवार को तेज धूप से गर्मी महसूस हुई जबकि पिछले हफ्ते बादल छाए रहने से राहत थी। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक बादल छाए रहने की वजह से गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है। रविवार को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को तापमान में गिरावट और बादल छाए रहने का अनुमान है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हफ्तेभर आसमान में मंडराते बादलों की वजह से गर्मी से राहत रही थी, लेकिन रविवार को दिनभर तेज धूप निकली तो गर्मी महसूस हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन आसमान में बादल मंडराते रहने की वजह से गर्मी से हल्की राहत रह सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हफ्तेभर पहले हुई वर्षा के बाद से एक दिन पहले तक आसमान में बादल मंडराते रहने से गर्मी से राहत रही थी। शनिवार को सुबह से शाम तक कुछ देर के लिए ही आसमान में बादल मंडराते रहे थे। ज्यादातर समय पूरे दिन धूप ही रही थी। जिससे दिन में हल्की गर्मी महसूस हुई थी। वैसा ही मौसम रविवार को भी रहा।

सुबह सवेरे से ही तेज धूप रहने के बाद दिन में कुछ देर के लिए आसमान में बादल मंडराते रहे थे। पूरे दिन तेज धूप रहने से हल्की गर्मी महसूस हुई। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा अधिकतम छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। वातावरण में आर्द्रता 74 प्रतिशत दर्ज की गई।