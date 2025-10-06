Language
    गाजियाबाद में सुबह-सुबह खौफनाक वारदात, ठेके पर शराब लेने आए ग्राहक की पत्थर से पीट-पीटकर हत्या

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:37 AM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक शराब की दुकान पर तड़के एक ठेका कर्मचारी ने ग्राहक चंद्रपाल की पत्थर से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार शराब देने से मना करने पर विवाद हुआ। चंद्रपाल ने बंद दुकान से शराब मांगी थी जिस पर कर्मचारी ने सुबह आने को कहा। इसी बात पर कर्मचारी ने पत्थर से हमला कर दिया। पुलिस आरोपित कर्मचारी की तलाश कर रही है।

    गाजियाबाद में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में तड़के करीब चार बजे एक शराब की दुकान पर ठेका कर्मचारी ने पत्थर से पीटकर एक ग्राहक की हत्या कर दी।

    वहीं, हत्या करने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह शराब देने से मना करने पर हुआ विवाद लग रहा है।

    नूरनगर सिहानी निवासी चंद्रपाल उर्फ बनवारी आज तड़के करीब चार बजे राजनगर एक्सटेंशन स्थित त्यागी वाइन शाप पर गए थे। वहां किसी बात को लेकर उनका ठेका कर्मचारी से विवाद हो गया।

    पुलिस का कहना है कि शुरूआती जांच में लग रहा है कि चंद्रपाल ने ठेका बंद होने के बाद भी शराब देने की मांग की, लेकिन कर्मचारी ने सुबह 10 बजे आने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया होगा। चंद्रपाल से कहासुनी में ठेका कर्मचारी ने उनके सिर में पत्थर से वार कर दिए और मौके से फरार हो गया। राहगरी ने शव देख पुलिस को सूचना दी।

    वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में चंद्रपाल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय का कहना है कि आरोपित ठेका कर्मचारी की तलाश में पुलिस टीमों को लगाया गया है।