गाजियाबाद में सुबह-सुबह खौफनाक वारदात, ठेके पर शराब लेने आए ग्राहक की पत्थर से पीट-पीटकर हत्या

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में तड़के करीब चार बजे एक शराब की दुकान पर ठेका कर्मचारी ने पत्थर से पीटकर एक ग्राहक की हत्या कर दी।

वहीं, हत्या करने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह शराब देने से मना करने पर हुआ विवाद लग रहा है।

नूरनगर सिहानी निवासी चंद्रपाल उर्फ बनवारी आज तड़के करीब चार बजे राजनगर एक्सटेंशन स्थित त्यागी वाइन शाप पर गए थे। वहां किसी बात को लेकर उनका ठेका कर्मचारी से विवाद हो गया।

पुलिस का कहना है कि शुरूआती जांच में लग रहा है कि चंद्रपाल ने ठेका बंद होने के बाद भी शराब देने की मांग की, लेकिन कर्मचारी ने सुबह 10 बजे आने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया होगा। चंद्रपाल से कहासुनी में ठेका कर्मचारी ने उनके सिर में पत्थर से वार कर दिए और मौके से फरार हो गया। राहगरी ने शव देख पुलिस को सूचना दी।