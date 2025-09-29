गाजियाबाद में जमीन कब्जाने फर्जी शपथ पत्र खाते से अवैध निकासी और मारपीट के मामले दर्ज हुए हैं। सीवान की जीनत फातिमा ने यामीन पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। शिलर इंस्टीट्यूट ने फर्जी शपथ पत्र का मामला दर्ज कराया है। इमरान के खाते से 2.30 लाख रुपये निकाले गए। राजा अहिरवार ने मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बिहार के सीवान निवासी महिला जीनत फातिमा ने नाहल गांव निवासी यामीन व उनके पुत्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसने यामीन से वर्ष 2017 में सौ गज का एक भूखंड खरीदा था।

बीते वर्ष जुलाई में उसके पति भूखंड पर पहुंचे तो देखा उनके भूखंड पर किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। जानकारी करने पर पता चला कि यामीन ने ही कब्जा किया है। मसूरी पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

फर्जी शपथपत्र देने का आरोप लगा केस किया राजनगर स्थित शिलर इंस्टीट्यूट के प्रशासनिक अधिकारी जोसेफ एलेक्जेंडर ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि निधि गुप्ता और अजय गुप्ता ने स्कूल संचालन समिति के पूर्व सदस्य संतोष गोयल और उमेश गुप्ता के नाम से फर्जी शपथ पत्र तैयार कर डिप्टी रजिस्ट्रार चिटस एवं सोसायटीज के यहां दाखिल किया था। जांच में दोनों शपथ पत्र फर्जी पाए गए। उनकी शिकायत पर कविनगर थाने में आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

खाते से 2.30 लाख रुपये निकाले डासना निवासी इमरान ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि 21 जुलाई को उनके खाते से पांच बार में 2.30 लाख रुपये निकाल लिए गए। जबकि उनके पास कोई ओटीपी भी नहीं आया। पीड़ित ने बैंक जाकर पता किया इसके बाद भी उन्हें पता नहीं चल पाया कि खाते से रुपये कैसे निकले। पीड़ित की शिकायत पर मूसरी थाने में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

युवक ने मारपीट का आरोप लगाया स्वर्णजयंतीपुरम निवासी राजा अहिरवार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह बीएस इंडेन गैस एजेंसी में गौरव नामक डिलीवरी मैन के हेल्पर के रुप में काम करता था। पीड़ित का आरोप है कि एक वीडियो को लेकर हुए विवाद में उसके साथ 20 सितंबर को मारपीट की गई।