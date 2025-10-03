Language
    गाजियाबाद में कई लोगों के जेवर लेकर फरार हुआ सुनार, पुलिस जांच में जुटी

    By vinit Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:51 PM (IST)

    मसूरी थाना क्षेत्र स्थित अमीरपुर बढ़ायला गांव में एक सुनार लोगों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया है। पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि मुरादनगर निवासी छोटू ने गांव में दुकान खोलकर लोगों से गहने बनाने के लिए सोना और नकदी ली और बाद में दुकान बंद करके भाग गया।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र स्थित अमीरपुर बढ़ायला गांव का एक सुनार कई लोगों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया है। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    अमीरपुर बढ़ायला निवासी मोहित ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मुरादनगर के चर्च कंपाउंड निवासी छोटू ने उनके गांव में आभूषण की दुकान खोली है। उसने छोटू से सोने-चांदी के जेवरात बनवाए और उसे 5.90 ग्राम सोना और 58 हजार रुपये नकद दिए।

    छोटू के जेवरातों में लगे सोने की शुद्धता पर संदेह होने पर उसने कहीं और सोने की जांच कराई तो पता चला कि छोटू ने शुद्ध सोना इस्तेमाल नहीं किया था। उसके गांव के ही दिनेश ने छोटू को जेवरात के लिए 40 हजार रुपये दिए थे। सुमन ने उसे झुमके के लिए 20 हजार रुपये दिए थे। मोहित नाम के एक अन्य व्यक्ति ने अपने गहने गिरवी रखकर 2 लाख रुपये हासिल किए थे। कुछ दिन पहले, आरोपी छोटू अपनी दुकान बंद करके भाग गया।

    शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच जारी है। जाँच के आधार पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

    -सुरेंद्रनाथ तिवारी, डीसीपी सिटी