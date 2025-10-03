गाजियाबाद में कई लोगों के जेवर लेकर फरार हुआ सुनार, पुलिस जांच में जुटी

मसूरी थाना क्षेत्र स्थित अमीरपुर बढ़ायला गांव में एक सुनार लोगों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया है। पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि मुरादनगर निवासी छोटू ने गांव में दुकान खोलकर लोगों से गहने बनाने के लिए सोना और नकदी ली और बाद में दुकान बंद करके भाग गया।

अमीरपुर बढ़ायला निवासी मोहित ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मुरादनगर के चर्च कंपाउंड निवासी छोटू ने उनके गांव में आभूषण की दुकान खोली है। उसने छोटू से सोने-चांदी के जेवरात बनवाए और उसे 5.90 ग्राम सोना और 58 हजार रुपये नकद दिए।

छोटू के जेवरातों में लगे सोने की शुद्धता पर संदेह होने पर उसने कहीं और सोने की जांच कराई तो पता चला कि छोटू ने शुद्ध सोना इस्तेमाल नहीं किया था। उसके गांव के ही दिनेश ने छोटू को जेवरात के लिए 40 हजार रुपये दिए थे। सुमन ने उसे झुमके के लिए 20 हजार रुपये दिए थे। मोहित नाम के एक अन्य व्यक्ति ने अपने गहने गिरवी रखकर 2 लाख रुपये हासिल किए थे। कुछ दिन पहले, आरोपी छोटू अपनी दुकान बंद करके भाग गया।