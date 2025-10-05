गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में जीडीए ने अतिक्रमण किया ध्वस्त, शराब की दुकान के संचालक ने खोली सील

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में जीडीए ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। सड़क और फुटपाथ पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से हटाया गया। एक अवैध शराब की दुकान सील की गई और सील तोड़ने पर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। वीवीआइपी मॉल के पास और अन्य इलाकों में भी अतिक्रमण हटाया गया। विरोध करने पर पुलिस ने लोगों को खदेड़ा।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन में सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण का अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। जीडीए वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर प्रवर्तन जोन प्रभारी के नेतृत्व में अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। शुक्रवार को कार्यवाही के दौरान अवैध शराब की दुकान सील करने के बाद संचालक द्वारा सील खोले जाने पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

शनिवार को वीवीआइपी माल के निकट फिर से कार्यवाही करते हुए अवशेष अतिक्रमण को हटाया गया। चेतावनी दी गई कि अगर फिर से फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी। केडीपी गोल चक्कर और 24, 30 और 45 मीटर चौड़ी सडकों पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया।