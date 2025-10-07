गाजियाबाद में सोसायटी के सामने दुकानों में लगी आग, चपेट में आने से आवारा कुत्तों की मौत

रविवार देर रात इंदिरापुरम में कृष्णा अपरा सोसायटी के पास दो दुकानों में आग लग गई। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है जिससे लाखों का नुकसान हुआ। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग में दो दुकानें पूरी तरह जल गईं और उनमें सो रहे दो आवारा कुत्तों की भी मौत हो गई।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की कृष्णा आपरा साेसायटी के सामने रविवार देर रात दो दुकानों में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से दुकान के बाहर सो रहे दो आवारा कुत्ते झुलस गए और उनकी मौके पर मौत हो गई।

मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। दुकानों के बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। आग से तीन दुकानों में रखा लाखों का सामान जल गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे अग्निशमन केंद्र वैशाली में साया सोेसायटी के सामने बनी मार्केट की दुकानों में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद तत्काल अग्निशमन अधिकारी वैशाली को दमकल की दो गाड़ियों के साथ मौके पर रवाना किया गया। मौके पर जाकर देखा तो दुकानों में आग की लपटे काफी तेजी से निकल रही थीं।

मौके पर राहत कार्य शुरू किया गया और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान पानी डालकर आसपास की दुकानों को भी आग से बचाया गया। सीएफओ ने बताया कि आग मुस्कान त्यागी नामक व्यक्ति की के दो डिग्री फास्ट फूड और पवन कुमार की गोली वड़ा पाव में लगी थी।