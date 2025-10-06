Ghaziabad Fire: विशाल मेगा मार्ट स्टोर में लगी आग, लाखों रुपये का सामान जलकर हुआ राख

गाजियाबाद के संजयनगर कमर्शियल सेंटर स्थित विशाल मेगा मार्ट स्टोर में देर रात आग लग गई। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। स्टोर में रखे कपड़े जूते इलेक्ट्रॉनिक और किराना का सामान जलकर राख हो गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट माना जा रहा है।

गाजियाबाद में विशाल मेगा मार्ट स्टोर में आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हो गया। जागरण