    मोबाइल गुम होने को लेकर हुई कहासुनी में कामगार की सिर में डंडे मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

    By vinit Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:00 AM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक दुखद घटना घटी। शराब के नशे में एक सेल्समैन रामशंकर ने अपने साथी चंद्रपाल की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। विवाद मोबाइल गुम होने को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। चंद्रपाल एक हलवाई के यहां काम करते थे।

    मोबाइल गुम होने को लेकर हुई कहासुनी मे कामगार की सिर में डंडे मारकर हत्या

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन में फुटपाथ पर शराब के नशे में दो कामगार में मोबाइल गुम होने को लेकर विवाद हो गया। शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करने वाले युवक ने 40 वर्षीय चंद्रपाल उर्फ बनवारी के सिर में डंडे से कई बार वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया। पुलिस ने बाद में आरोपित को मेरठ रोड से दबोच लिया। आरोपित के खिलाफ नंदग्राम थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नूरनगर निवासी 40 वर्षीय चंद्रपाल उर्फ बनवारी हलवाई के यहां काम करते थे। सिहानी में शराब की दुकान पर काम करने वाले कानपुर के चौबेपुर थानाक्षेत्र स्थित गांव बिरहवा निवासी रामशंकर के साथ चंद्रपाल ने रविवार रात शराब पी। दोनों फुटपाथ पर ही सो गए। तड़के करीब साढ़े चार बजे रामशंकर की आंख खुली तो उन्हें अपना मोबाइल पास में नहीं दिखा। उन्होंने चंद्रपाल से पूछा तो उसने मना किया।

    रामशंकर ने चंद्रपाल पर मोबाइल चोरी होने का अंदेशा जताया और तलाशी ली। विरोध करने पर रामशंकर ने चंद्रपाल के साथ मारपीट कर दी। पिटाई के बाद चंद्रपाल उसे गाली देने लगे। इससे गुस्साए रामशंकर ने पास में पड़ा डंडा उठाकर चंद्रपाल के सिर में तीन-चार बार वार कर दिया।

    इससे चंद्रपाल लहूलुहान होकर गिर गया और आरोपी रामशंकर मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस लहूलुहान चंद्रपाल को जिला अस्पताल लेकर पहुंची जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और आसपास सो रहे लोगों के बयानों के आधार पर हत्यारोपी की पहचान कर उसे मेरठ रोड से गिरफ्तार कर लिया।

    मोबाइल गुम हाेने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। विवाद के दौरान ही दोनो में मारपीट हो गई। आरोपित सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में शीघ्र जांच पूरी की जाएगी। - उपासना पांडेय, एसीपी नंदग्राम