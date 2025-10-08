Language
    Ghaziabad Dengue Cases: गाजियाबाद में डेंगू के चार और मलेरिया का एक नया मरीज मिला, बारिश से बढ़ा खतरा

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:03 AM (IST)

    गाजियाबाद में पिछले 24 घंटों में डेंगू के चार और मलेरिया का एक नया मामला सामने आया है जिससे स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। नए मामले पटेलनगर लोनी कैला भट्टा और बालाजी विहार गोविंदपुरम में मिले हैं। डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त टीमें लगाकर डेंगू मच्छर का लार्वा ट्रेस करना शुरू कर दिया है ।

    तेज बारिश के बाद डेंगू बढ़ने के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में 24 घंटे में डेंगू के चार और मलेरिया का एक नया मरीज मिला हैं। मंगलवार देर शाम को हुई तेज वर्षा के बाद डेंगू बढ़ने के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का तनाव बढ़ गया है।

    डेंगू के नये मरीज पटेलनगर,लोनी,कैला भट्टा और बालाजी विहार गोविंदपुरम में मिले हैं। इनमें से एक की जांच रिपोर्ट प्राइवेट और तीन मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से आई है। दो मरीजों को जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती कराया गया है।

    इसके साथ ही डेंगू के मरीजों की संख्या 182 हो गई है। डासना में मलेरिया का एक नया मरीज मिला हैं। कुल मरीजों की संख्या 84 हो गई है। जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत अतिरिक्त टीम लगाकर डेंगू मच्छर का लार्वा ट्रेस किया जा रहा है।

    वर्षा के पानी की निकासी को लेकर नगर निकायों को पत्र लिखा गया है। खासतौर पर डेंगू और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत पानी की निकासी कराने का आग्रह किया गया है।

    गांव में प्रधान,नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड के सभासद और नगर निगम क्षेत्र में पार्षद के सहयोग से पानी निकासी के अलावा फागिंग कराने का इंतजाम कराया जा रहा है। इस संबंध में नगरायुक्त को भी पत्र भेजा गया है। डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर मंगवार को 34 लोगों को नोटिस दिया गया।

    डेंगू प्रभावित अतिसंवेदनशील क्षेत्र

    बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र,डासना, बुद्धविहार,लोनी,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,घूकना,हरसांव,राजनगर ,हिंडन विहार,कड़कड़ माडल,कैला भट्टा, करहैडा,कार्टे शास्त्रीनगर,खोड़ा कालोनी,खोड़ा गांव,कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन,महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम,मकनपुर, मिर्जापुर,अर्थला मोहननगर,नेहरू गार्डन,न्यू डिफेंस कालोनी,वसुंधरा,राजबाग,सद्दीकनगर,साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद,सरस्वती कालोनी,शालीमार गार्डन,शिप्रा सन सिटी,विजयनगर द्वितीय एवं प्रथम,बृजविहार, घूकना मोड

    मलेरिया प्रभावित अतिसंवेदनशील क्षेत्र

    आदर्श नगर खोड़ा,अर्थला मोहननगर,बृजविहार, बुद्ध विहार,भोजपुर,डासना,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,न्यू डिफेंस कालोनी,हिंडन विहार,कैला भट्टा,खोड़ा गांव,महाराजपुर,मकनपुर,मिर्जापुर,नेहरू नगर,राजबाग,साधना एन्क्लेव,सद्दीकनगर,बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, वसुंधरा, विजयनगर, लोनी