गाजियाबाद में डेंगू-मलेरिया के प्रकोप ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की टेंशन, 24 घंटे में मिले पांच नए मरीज

गाजियाबाद में डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है जहां बीते 24 घंटों में डेंगू के चार और मलेरिया का एक नया मामला सामने आया है। प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं और स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। 11 अक्टूबर से दस्तक अभियान शुरू किया जाएगा जिसमें दो हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल होंगे।

जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। जिले में 24 घंटे में डेंगू के चार और मलेरिया का एक नया मरीज मिला हैं। डेंगू के नये मरीज राजनगर एक्सटेंशन,मोहननगर,गोविंदपुरम,संजयनगर और इंदिरापुरम में मिले हैं। इनमें से दो की जांच रिपोर्ट प्राइवेट और तीन मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन मरीजों को जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही डेंगू के मरीजों की संख्या 178 हो गई है। विजयनगर में मलेरिया का एक नया मरीज मिला हैं। कुल मरीजों की संख्या 83 हो गई है।

जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू कर दिया गया है। डेंगू और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता रैली निकाली जा रहीं हैं। डेंगू मच्छर का लार्वा ट्रेस करने और उसे नष्ट करने के लिए डामेस्टिक ब्रीड चेकर घर घर घूम रहे हैं।

बुखार, डेंगू, मलेरिया, टीबी और दिमागी बुखार के मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही।11अक्टूबर से दस्तक अभियान के तहत दो हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मी डोर टू डोर जाकर सर्वे करेंगे। डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर सोमवार को 78 लोगों को नोटिस दिया गया।