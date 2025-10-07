Language
    गाजियाबाद में डेंगू-मलेरिया के प्रकोप ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की टेंशन, 24 घंटे में मिले पांच नए मरीज

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:23 AM (IST)

    गाजियाबाद में डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है जहां बीते 24 घंटों में डेंगू के चार और मलेरिया का एक नया मामला सामने आया है। प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं और स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। 11 अक्टूबर से दस्तक अभियान शुरू किया जाएगा जिसमें दो हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल होंगे।

    स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू-मलेरिया को लेकर अलर्ट हो गई है।

    जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। जिले में 24 घंटे में डेंगू के चार और मलेरिया का एक नया मरीज मिला हैं। डेंगू के नये मरीज राजनगर एक्सटेंशन,मोहननगर,गोविंदपुरम,संजयनगर और इंदिरापुरम में मिले हैं। इनमें से दो की जांच रिपोर्ट प्राइवेट और तीन मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से आई है।

    तीन मरीजों को जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही डेंगू के मरीजों की संख्या 178 हो गई है। विजयनगर में मलेरिया का एक नया मरीज मिला हैं। कुल मरीजों की संख्या 83 हो गई है।

    जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू कर दिया गया है। डेंगू और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता रैली निकाली जा रहीं हैं। डेंगू मच्छर का लार्वा ट्रेस करने और उसे नष्ट करने के लिए डामेस्टिक ब्रीड चेकर घर घर घूम रहे हैं।

    बुखार, डेंगू, मलेरिया, टीबी और दिमागी बुखार के मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही।11अक्टूबर से दस्तक अभियान के तहत दो हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मी डोर टू डोर जाकर सर्वे करेंगे। डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर सोमवार को 78 लोगों को नोटिस दिया गया।

    डेंगू प्रभावित अतिसंवेदनशील क्षेत्र

    बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र,डासना, बुद्धविहार,लोनी,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,घूकना,हरसांव,राजनगर ,हिंडन विहार,कड़कड़ माडल,कैला भट्टा, करहैडा,कार्टे शास्त्रीनगर,खोड़ा कॉलोनी,खोड़ा गांव,कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन,महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम,मकनपुर, मिर्जापुर,अर्थला मोहननगर,नेहरू गार्डन,न्यू डिफेंस कॉलोनी,वसुंधरा,राजबाग,सद्दीकनगर,साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद,सरस्वती कॉलोनी,शालीमार गार्डन,शिप्रा सन सिटी,विजयनगर द्वितीय एवं प्रथम,बृजविहार, घूकना मोड।

    मलेरिया प्रभावित अतिसंवेदनशील क्षेत्र

    आदर्श नगर खोड़ा,अर्थला मोहननगर,बृजविहार, बुद्ध विहार,भोजपुर,डासना,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,न्यू डिफेंस कॉलोनी,हिंडन विहार,कैला भट्टा,खोड़ा गांव,महाराजपुर,मकनपुर,मिर्जापुर,नेहरू नगर,राजबाग,साधना एन्क्लेव,सद्दीकनगर,बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, वसुंधरा, विजयनगर, लोनी। 

    पिछले पांच वर्षों में मिले डेंगू-मलेरिया के केसों का विवरण

    वर्ष डेंगू मलेरिया
    2021 1238 31
    2022 901 19
    2023 1261 28
    2024 196 27
    2025 178 83