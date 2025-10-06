Ghaziabad News: मुरादनगर में तबादले की चर्चा से विद्युत संविदाकर्मियों में रोष, वेतन कम होने से कर्मियों में रोष

मुरादनगर में पांच साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के तबादले की चर्चा से उनमें नाराजगी है। कर्मियों का कहना है कि कम वेतन में दूर जाकर काम करना संभव नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई है और तबादला होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अधिकारी बातचीत से हल निकालने की बात कह रहे हैं।

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। लंबे समय से एक स्थान पर काम कर रहे संविदाकर्मियों की तबादले को लेकर चर्चा शुरू होने को लेकर उनमें रोष है। संविदाकर्मियों का कहना है कि अपने वर्तमान मानदेय पर वह घर से दूर जाकर काम नहीं कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले का हल बातचीत से निकाला जाएगा।

पांच वर्ष से एक स्थान पर काम कर रहे कर्मियों का होना है तबादला विद्युत निगम के नियमानुसार पांच वर्ष से अधिक समय के लिए एक स्थान पर काम करने वाले संविदाकर्मियों का तबादला होना होता है। क्षेत्र में कार्ररत अधिसंख्य संविदाकर्मी काफी लंबे से अपने- अपने स्टेशन पर काम कर रहे है।

जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में संविदाकर्मियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस बात को लेकर निगम के संविदाकर्मियों में काफी रोष है। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन मिलता है,जिसके चलते वे तबादले होेने अपने घर से दूर काम कर सकते हैं।

संविदाकर्मी के लिए अपने कम मानदेय में घर से दूर काम करना संभव नहीं है। संविदाकर्मी पवन कुमार ने बताया कि तबादला न किये जाने के संबंध में अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। यदि बिना उनकी कर्जी के तबादला किया गया तो वे आंदोलन करेंगे।