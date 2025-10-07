Ghaziabad News: वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए बीएलओ ले रहा रिश्वत, ग्रामीणों ने किया हंगामा
गाजियाबाद के मछरी गांव में वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए बीएलओ द्वारा रिश्वत मांगने का आरोप लगने के बाद ग्रामीणों ने मोदीनगर तहसील में हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि बीएलओ एक हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है और रिश्वत न देने पर वोट काटने की धमकी दे रहा है। एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, भोजपुर। आगामी पंचायती चुनाव में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के नाम पर मछरी गांव के लोगों ने बीएलओ पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। गुस्साए ग्रामीणों ने सोमवार को मोदीनगर तहसील पर जमकर हंगामा किया।
अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। बीएलओ पर कार्रवाई की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने प्रकरण में जांच बैठाई है। मछरी गांव से बड़ी संख्या में लोग सोमवार सुबह करीब 11 बजे मोदीनगर तहसील पहुंचे थे।
गांव के पूर्व प्रधान शाहिद चौधरी ने कहा कि गांव में एक शिक्षक को बीएलओ बनाया गया है। आरोप है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए लोगों से एक हजार रिश्वत मांग रहा है।
बीएलओ को ऑनलाइन भुगतान के स्क्रीनशॉट का प्रिंटआउट भी उनके पास है। ग्रामीणों ने कहा कि बिना रुपये लिए बीएलओ मतदाता सूची में नाम नहीं शामिल कर रहा है। गुस्साए लोगों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
एसडीएम मोदीनगर ने लोगों को समझाकर शांत कराया और कहा कि प्रकरण की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर फरियाद, इमरान, मारूफ, महक सिंह, सलाउद्दीन, अफजल, दिलशाद, भोपाल, साहिद, महताब, जुबैर आदि उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।