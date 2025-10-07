Language
    गाजियाबाद में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, बाइक मैकेनिक समेत तीन पकड़े; इंस्टाग्राम पर बेचते थे चोरी की गाड़ियां

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:00 AM (IST)

    मोदीनगर पुलिस ने तीन वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जो चोरी की बाइक इंस्टाग्राम पर बेचते थे। मुरादनगर और मेरठ से चोरी की गई दो बाइकें बरामद की गई हैं। आरोपित दस सेकंड में बाइक का लॉक तोड़ देते थे। पुलिस ने चेसिस नंबर से बाइक की डिटेल्स निकालकर मामले का पर्दाफाश किया। गिरोह के दो सदस्य अभी भी फरार हैं।

    पुलिस गिरफ्त में वाहन चोर व गिरोह के पर्दाफाश की जानकारी देते एसीपी मोदीनगर। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीन वाहन चाेरों को सोमवार को चोरी की दो बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित बाइक चोरी करने के बाद इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर औने-पौने दाम में बेचते थे। गिरोह के दो सदस्य फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी है। गिरफ्तार आरोपितों पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं।

    एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित मोदीनगर के बुदाना गांव का अखिलेश व देव नागर और मोदीनगर के कृष्णानगर का हर्ष राठी है। फरार आरोपित निवाड़ी के अबुपुर का आयुष व हापुड़ के हाफिजपुर का तुषार उर्फ जहरी है।

    आरोपित अखिलेश व देवनागर के बीच दोस्ती है। देव नागर बाइक मैकेनिक है। तीनों आरोपित चोरी की दोनों बाइक के साथ बसस्टैंड की तरफ जा रहे थे। बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। रास्ते में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान उन्हें रोककर पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई।

    आरोपित देव व अखिलेश ने फरवरी 2025 में बाइक मुरादनगर व मेरठ के परतापुर से चोरी की। इसके बाद अखिलेश ने ही बाइक बिक्री के लिए इंस्टाग्राम पर स्टाेरी अपलोड़ की। जिसपर आयुष ने महज आठ हजार रुपये में बाइक खरीदी। पूछताछ में ही तुषार व आयुष का नाम सामने आया।

    दस सेकेंड में लाक तोड़कर करते थे बाइक चोरी

    आरोपित अखिलेश व देव एक साथ बाइक चोरी करने जाते थे। देव मिस्त्री हैं तो वह बाइक का लाक तोड़ना जानता हैं। वह महज दस सेकेंड में बाइक का लाक तोड़कर बाइक को स्टार्ट कर देता था। इस बीच अखिलेश वहां पर निगरानी रखता था। चोरी के बाद दोनों बाइक से फरार हो जाते थे। आरोपित मोदीनगर समेत आसपास के क्षेत्र में सक्रिय थे।

    चेसिस नंबर से खंगाली कुंडली तो खुली पोल

    पुलिस ने जब आरोपितों को पकड़ा तो उन्होंने पुलिस से कहा कि बाइक की नंबर प्लेट टूट गई है। नई बनने के लिए आडर दिया है। दस दिन पहले ही आठ हजार में बाइक खरीदी है।

    पुलिस ने चेसिस नंबर से बाइक की डिटेल्स निकाली तो बाइक आनर का नाम अलग मिला। साथ ही बाइक का माडल 2023 था। अब 2023 मॉडल की बाइक आठ हजार रुपये में बेचने पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो गिरोह का पर्दाफाश हुआ।