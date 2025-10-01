नेपाल की तरह यूपी में भी तख्ता पलट करने की धमकी, खाेड़ा में भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल

खोड़ा थाना क्षेत्र में भड़काऊ बयान देने का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने परवेज अली समेत चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला आई लव यू मोहम्मद वाले प्रकरण से जुड़ा है। आरोपी यूपी को कर्बला बनाने की धमकी दे रहे थे।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा भड़काऊ बयान देने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। इस वीडियाे में एक मीडियाकर्मी कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यू देने वाले विशेष संप्रदाय के लोग आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये लोग अपने बयान में नेपाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी तख्ता पलट करने की धमकी दे रहे हैं।

वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले में पुलिस ने परवेज अली समेत चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में तीन नाबालिग आरोपितों को हिरासत में लेकर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला आइ लव यू मोहम्मद वाले प्रकरण से जुड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर मीडियाकर्मी संप्रदाय विशेष के लोगों से बातचीत कर रहा है। इसमें बोलने वाले लोग उत्तर प्रदेश को कर्बला बनाने की बात कह रहे हैं और भड़काऊ बयान दे रहे हैं।

आरोपित कह रहे हैं कि अगर वह सड़कों पर उतर गए तो सब बदल जाएगा। खोड़ा थाने के उपनिरीक्षक शरणवीर सिंह का कहना है कि उन्हें इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिली। जिसमें तीन से चार अज्ञात व्यक्ति तथा परवेज अली पत्रकार को बयान देते हुए कह रहे हैं कि हम नेपाल की तरह यहां भी सरकार बदल सकते है।

दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके द्वारा सरकार तथा देश विरोधी बातों करके लोगों को भड़काया जा रहा था और जेल जाने की आह्वान किया जा रहा था। इनके द्वारा की जा रही बातों से समाज में आपसी वैमनस्यता, शत्रुता बढ़ने का अंदेशा है और इनकी बातें देश की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचने वाली है।