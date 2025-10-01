Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेपाल की तरह यूपी में भी तख्ता पलट करने की धमकी, खाेड़ा में भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल

    By ashutosh gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:03 AM (IST)

    खोड़ा थाना क्षेत्र में भड़काऊ बयान देने का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने परवेज अली समेत चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला आई लव यू मोहम्मद वाले प्रकरण से जुड़ा है। आरोपी यूपी को कर्बला बनाने की धमकी दे रहे थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    संशोधित : खाेड़ा में भड़काऊ बयान का वीडियो प्रसारित, रिपोर्ट दर्ज

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा भड़काऊ बयान देने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। इस वीडियाे में एक मीडियाकर्मी कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यू देने वाले विशेष संप्रदाय के लोग आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये लोग अपने बयान में नेपाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी तख्ता पलट करने की धमकी दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले में पुलिस ने परवेज अली समेत चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में तीन नाबालिग आरोपितों को हिरासत में लेकर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    यह मामला आइ लव यू मोहम्मद वाले प्रकरण से जुड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर मीडियाकर्मी संप्रदाय विशेष के लोगों से बातचीत कर रहा है। इसमें बोलने वाले लोग उत्तर प्रदेश को कर्बला बनाने की बात कह रहे हैं और भड़काऊ बयान दे रहे हैं।

    आरोपित कह रहे हैं कि अगर वह सड़कों पर उतर गए तो सब बदल जाएगा। खोड़ा थाने के उपनिरीक्षक शरणवीर सिंह का कहना है कि उन्हें इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिली। जिसमें तीन से चार अज्ञात व्यक्ति तथा परवेज अली पत्रकार को बयान देते हुए कह रहे हैं कि हम नेपाल की तरह यहां भी सरकार बदल सकते है।

    दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके द्वारा सरकार तथा देश विरोधी बातों करके लोगों को भड़काया जा रहा था और जेल जाने की आह्वान किया जा रहा था। इनके द्वारा की जा रही बातों से समाज में आपसी वैमनस्यता, शत्रुता बढ़ने का अंदेशा है और इनकी बातें देश की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचने वाली है।

    एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर एक आरोपित परवेज काे गिरफ्तार किया गया है जबकि तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। उन्हें बाल सुधार गृह भेजने की तैयारी की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- UP News: 400 सीसीटीवी और 700 गाड़ियों की छानबीन के बाद हाथ आए साहिबा-कौशल, सुहागरात में कर दिया था कांड