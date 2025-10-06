हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में वायु सेना दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आज, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रूट डायवर्जन प्लान

गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में वायु सेना दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आज आयोजित की जाएगी। तीन साल बाद हो रहे इस कार्यक्रम में केवल परेड होगी विमानों के करतब नहीं दिखाए जाएंगे। यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है जिसके अनुसार कई मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। वायु सेना स्थापना दिवस पर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में आठ अक्टूबर को होने वाली परेड के लिए सोमवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा। करीब तीन साल बाद हिंडन स्टेशन पर वायु सेना दिवस का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस बार विमानों के करतब लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे।

केवल परेड का ही आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा संगठन भी एयरफोर्स पर व्यवस्थाओं को संभालने में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। यातायात व्यवस्था नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग के लिए सिविल डिफेंस के 130 वार्डन की ड्यूटी रहेगी।

साहिबाबाद : हिंडन एयरफोर्स डे से दो दिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू होने वाला है। वर्षा के कारण प्रोग्राम किया गया लेट और छोटा। ऑपरेशन सिंदूर रखी गई है इस बार थीम।

इसमें एयरफोर्स चौक मेन गेट, एयरफोर्स अस्पताल गेट नंबर-2, एयरफोर्स करहेड़ा गेट 3, करण गेट, नागद्वार, मोहननगर चौराहा, एलिवेटेड रोड पर सुबह साढ़े पांच बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक तैनात रहेंगे। सोमवार को फुल ड्रेस रिहर्सल और वायु सेना दिवस पर ड्यूटी पर वार्डन रहेंगे। सभी वार्डन डिविजनल वार्डन एके ठाकुर, एके जैन के देखरेख में तैनात रहेंगे।

एयरफोर्स डे पर रहेगा रूट डायवर्जन हिंडन एयरफोर्स डे पर आठ अक्टूबर को ट्रांस हिंडन क्षेत्र में डायवर्जन रहेगा। यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। आठ अक्टूबर की सुबह छह बजे से रोटरी गोलचक्कर और हिंडन एयरपोर्ट की ओर कार्यक्रम समाप्त होने तक भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।