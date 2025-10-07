हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखी वायु सेना के साहस और शौर्य की गाथा, 8 अक्टूबर को होना है समारोह

गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में वायु सेना दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हुई जिसमें वायु सैनिकों ने अपने साहस का प्रदर्शन किया। आपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित इस रिहर्सल में एस-400 राफेल और ब्रह्मोस जैसी यूनिटों को सम्मानित किया जाएगा। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख कार्यक्रम में शामिल होंगे। वायुसेना दिवस तक हिंडन एयरपोर्ट से सुबह की उड़ानें रद्द रहेंगी।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। वायु सेना दिवस से पहले हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में सोमवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान वायु सैनिकों ने परेड कर वायु सेना के साहस और शौर्य की गाथा को प्रदर्शित किया। आपरेशन सिंदूर की धमक भी अभ्यास के दौरान देखने को मिली। आपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड के सामने से वायु सैनिक परेड करते दिखे। बताया जा रहा है कि आठ अक्टूबर को वायु सेना दिवस पर आपरेशन सिंदूर कार्यक्रम की थीम रहेगा।

सोमवार को वर्षा होने के बावजूद वायु सेना ने अपना अभ्यास कार्यक्रम जारी रखा। हालांकि करीब साढ़े तीन घंटे चले कार्यक्रम की अवधि थोड़ी छोटी कर दी गई। वर्षा के चलते परेड खुले एरिया के बजाय हैंगर एरिया में की गई। फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम की शुरुआत निशान टोली के आने के साथ हुई।

इसके बाद परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन चेतन प्रदीप देश पांडेय के निर्देश में पारंपरिक रूप से परेड शुरू की गई। वायु सेना दिवस पर एस-400, राफेल, एसयू-30 के स्क्वाड्रन, ब्रह्मोस के साथ अन्य यूनिट को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान कुल 97 पुरस्कार और छह यूनिट प्रशिस्त पत्र प्रदान किए जाने हैं।

इसका अभ्यास भी वायु सैनिकों ने किया। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के मार्ग पर व्यवस्थाओं के लिए सिविल डिफेंस के वार्डन मुस्तैद रहे। इस दौरान रूट डायवर्जन किया गया था। सिविल डिफेंस के वार्डन ने यातायात व्यवस्था की कमान संभाली और कार्यक्रम वाले दिन भी वार्डन मार्ग पर तैनात रहेंगे।

सीडीएस समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख रहेंगे मौजूद आठ अक्टूबर को चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी मौजूद रहेंगे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह परेड की सलामी लेंगे। इनके अलावा अन्य अतिथि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इनकी सूचना अभी नहीं दी गई है।

प्रदर्शनी का हिस्सा होंगे कई एयरक्राफ्ट वायु सेना दिवस पर मौसम ने साथ दिया तो लोगों को प्रदर्शनी के माध्यम से वायु सेना की ताकत देखने को मिलेगी। इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर एयरक्राफ्ट, विंटेज एयरक्राफ्ट भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही मिग-21 को भी प्रदर्शनी में रखा जाएगा। इसे वायु सेना ने रिटायर्ड किया है। चंडीगढ़ में कार्यक्रम के दौरान 63 साल भारतीय वायु सेना की ताकत रहे मिग-21 को विदाई दी गई थी। इसकी झलक आखिरी बार लोग परेड मैदान पर प्रदर्शनी में ले सकेंगे।