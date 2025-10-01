UP International Trade Show: गाजियाबाद के उत्पादों को मिली वैश्विक उड़ान, दुनिया भर से बरसे ऑर्डर

उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में गाजियाबाद के उद्योगों को 152 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। इंजीनियरिंग गुड्स टेक्सटाइल और मशीनरी पार्ट्स में विदेशी खरीदारों ने रुचि दिखाई है। इस सफलता से जिले के निर्यातकों में उत्साह है और उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिला है। यह शो गाजियाबाद के उद्योगों के लिए नए बाजारों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा।

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में (यूपीआइटीएस) गाजियाबाद के उद्योगों ने अपनी विशेष पहचान बनाई। अमेरिकी टैरिफ बढ़ने जैसे मुश्किल हालातों के बावजूद जिले के इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और मशीनरी पार्ट्स को विदेशी खरीदारों ने भरपूर दिलचस्पी ली है।

ट्रेड शो में आए कई देशों के प्रतिनिधियों ने जिले के उत्पादों पर भरोसा जताते हुए करीब 152 करोड़ के एमओयू और खरीद के लिए आर्डर दिए हैं। इससे जिले के निर्यातकों का उत्साह बढ़ा है। ट्रेड शो के दौरान गाज़ियाबाद की कई औद्योगिक इकाइयों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। आधुनिक तकनीक और गुणवत्ता की वजह से इन उत्पादों ने विदेशी खरीदारों का ध्यान आकर्षित किया। नतीजतन, विभिन्न देशों से व्यापारिक समझौते और ऑर्डर मिलने का सिलसिला जारी रहा।

आइआइए के निवर्तमान अध्यक्ष नीरज सिंघल का कहना है कि ऐसे आयोजन से स्थानीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर पहचान के साथ नए बाजारों में प्रवेश का अवसर मिलता है। गाजियाबाद लंबे समय से इंजीनियरिंग और मशीनरी हब के रूप में देश की औद्योगिक पहचान रहा है।

यहां तैयार होने वाले मशीनरी पार्ट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और टेक्सटाइल उत्पादों की मांग विदेशों में लगातार बढ़ रही है। हाल के दिनों में अमेरिकी टैरिफ विवादों ने निर्यातकों को चुनौतियों में डाल दिया था, लेकिन इस शो से मिली सफलता ने उन्हें नई राहत दी है।

गाजियाबाद के लगे स्टाल ट्रेड - स्टाल की संख्या इंजीनियरिंग गुड्स - 32

टैक्सटाइल - 16

हस्तशिल्प - 06

अन्य - 20

कुल - 75 जिले के उत्पादों में इन देशों ने ली दिलचस्पी जापान, रूस, कांगो रिपब्लिक, हंगरी, डेनमार्क, रवांडा और आस्ट्रिया आदि देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इस ट्रेड शो का पार्टनर देश रूस था। टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग सामान के क्षेत्र में लगभग 152 करोड़ रुपये के आर्डर और खरीद के लिए दिलचस्पी ली। दुनिया के विभिन्न देशों से 350 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदार ट्रेड शो में पहुंचे।

इंटरनेशनल ट्रेड शो ने उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। ट्रेड शो में उनके उत्पादों को लेकर देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया के अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। निश्चित रूप से इससे बड़ा फायदा होगा। - रिया अग्रवाल, महिला उद्यमी

ट्रेड शो ने हमें न केवल दुनिया के नए ग्राहकों से जोड़ा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी गुणवत्ता साबित करने का मौका दिया है। रवांडा के लिए उनकी कंपनी सुबहोठ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने 10 लाख डालर के निर्यात को लेकर एमओयू साइन हुआ है। आने वाले दिनों में निर्यात के आंकड़े बढ़ेंगे।