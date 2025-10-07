गाजियाबाद में ट्रांस हिंडन पुलिस ने 11 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली, अपराध पर लगेगी लगाम!

ट्रांस हिंडन पुलिस ने अपराध में लिप्त 11 अपराधियों का हिस्ट्रीशीट खोला है। कौशांबी लिंक रोड और टीलामोड़ थानों की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने विक्रम सिंह सुधीर साजन उर्फ ​​मयंक मंजीत उर्फ ​​दीपक पंकज आदिल उर्फ ​​तार्रेन रजब सूरज इमरान उर्फ ​​इम्मान साजन सेठी और नईम उर्फ ​​नाहिम जैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन सभी पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस ¨हडन पुलिस ने अपराध में संलिप्त 11 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली है। तीन थानों की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई की है। डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि कौशांबी पुलिस ने वैशाली सेक्टर एक निवासी विक्रम सिंह, सेक्टर चार निवासी सुधीर, साजन उर्फ ​​मयंक और भोवापुर निवासी मंजीत उर्फ ​​दीपक की हिस्ट्रीशीट खोली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लिंक रोड थाना पुलिस ने बदायूं के उझानी हुसैनपुर खेड़ा निवासी पंकज के खिलाफ कार्रवाई की है। टीलामोड़ थाना पुलिस ने असालतपुर फरुखनगर निवासी आदिल उर्फ ​​तार्रेन, गरिमा गार्डन निवासी रजब, हर्ष विहार द्वितीय निवासी सूरज, पसौंडा निवासी इमरान उर्फ ​​इम्मान, तुलसी निकेतन निवासी साजन सेठी और पसौंडा निवासी नईम उर्फ ​​नाहिम की हिस्ट्रीशीट खोली है।