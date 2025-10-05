Language
    अवैध हथियार रखने वाला आरोपी कस्टडी से फरार, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबोचा

    By Hasin Shahjama Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:18 PM (IST)

    लोनी में पुलिस हिरासत से एक अवैध हथियार रखने वाला आरोपी भाग गया जिसे बाद में पकड़ लिया गया। दीपांशु नाम का यह आरोपी जिसके पास से एक अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए थे ऑटो रिक्शा से कूदकर भागा था। पुलिस ने पीछा करके उसे एक किलोमीटर दूर फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं।

    लोनी में पुलिस हिरासत से एक अवैध हथियार रखने वाला आरोपी भाग गया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मसूरी। थाना क्षेत्र में अवैध असलहा रखने का एक आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। पुलिस ने एक किलोमीटर तक पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी चलते ऑटो रिक्शा से कूद गया था।

    लोनी पुलिस ने दिल्ली के गोकुलपुरी निवासी दीपांशु को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक अवैध पिस्टल और दो कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी अपनी पिस्टल का रौब दिखाता था। पुलिस ने रविवार को आरोपी को एसीपी कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दो सिपाही उसे ऑटो रिक्शा में बीच में बैठाकर ले जा रहे थे।

    मसूरी के जेल रोड पर अक्सर अंधेरा रहता है। यह सड़क टूटी भी है। शाम सात बजे अंधेरा था। ऑटो रिक्शा धीमी गति से चल रहा था। इसी दौरान दीपांशु ऑटो रिक्शा से कूदकर भागने लगा। दोनों सिपाहियों ने उसका पीछा किया। आरोपी जंगल की ओर भाग गया।

    सिपाहियों ने उसका पीछा किया और जेल चौकी पुलिस को भी सूचना दी, ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। एक किलोमीटर तक भागने के बाद आरोपी की सांस फूल गई। पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। इस घटना ने वैन में सवार अपराधी से निपटने में पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आरोपी को भागने के कुछ ही देर बाद पकड़ लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया है।