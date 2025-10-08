Language
    गाजियाबाद के अस्पताल में मरीजों को राम भरोसे छोड़ रात को वार्ड से स्टाफ नर्स मिलीं गायब, मांगा गया स्पष्टीकरण

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:55 AM (IST)

    गाजियाबाद के अस्पताल में सीएमएस के औचक निरीक्षण के दौरान कई खामियां उजागर हुईं। ड्यूटी से नर्स गायब मिलीं वहीं सुरक्षाकर्मी भी नदारद थे। सीएमएस ने लापरवाही बरतने वालों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही अनुपस्थित सुरक्षाकर्मियों की हाजिरी लगाने के मामले में भी जांच के आदेश दिए गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है।

    सांकेतिक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रात को सामान्य तौर पर जिला एमएमजी ही नहीं संयुक्त अस्पताल में भर्ती मरीज ईएमओ के हवाले ही होते हैं। बेशक आनकाल सर्जन, फिजिशियन,आर्थोपैडिक और बाल रोग विशेषज्ञ की ड्यूटी का रोस्टर जारी होता है, लेकिन कोई नहीं आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में स्टाफ नर्स और वार्ड ब्वाय व वार्ड आया ही रात को मरीजों का इलाज करती हैं। सोमवार देर रात को सीएमएस डा. राकेश कुमार सिंह ने स्टाफ की उपस्थिति का जायजा लेने को आकस्मिक निरीक्षण किया।

    इस दौरान बी ब्लाक वार्ड में स्टाफ नर्स नुसरत ड्यूटी से गायब मिलीं। सीएमएस ने नोटिस जारी करके स्टाफ नर्स से ड्यूटी से गायब रहने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में लिखा है कि यह ड्यूटी के प्रति घोर लापरवाही है।

    संतोषजनक कारण न बताने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोटिस में यह भी लिखा है कि पूर्व में कई बार ड्यूटी से गायब रहने को लेकर मौखिक निर्देश दिये गये थे कि इसमें सुधार कर लें लेकिन सुधार नहीं हुआ है।

    इस दौरान सीएमएस ने ओपीडी, इमरजेंसी, सर्जिकल वार्ड और मुख्य द्वार का निरीक्षण किया तो मौके पर एक भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं मिला। अस्पताल की सुरक्षा को तैनात किये गये सुरक्षाकर्मियों को बढ़िया वेतन दिया जा रहा है।

    सीएमएस ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के नोड़ल डा.चरन सिंह को नोटिस जारी करते हुए संबंधित का स्पष्टीकरण मांगा है। सीएमएस ने सुरक्षाकर्मियों के प्रभारी कुलदीप को भी नोटिस जारी किया है। ड्यूटी से गायब सुरक्षाकर्मियों का कारण मांगा गया है।

    साथ ही सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने वाली कंपनी यूपीपीएस कल्याण निगम के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं मरीजों की सुरक्षा के लिए अस्पताल में 17 पूर्व सैन्य कर्मियों को सुरक्षाकर्मियों के तौर पर तैनात किया गया है।

    जो नहीं आये उनकी भी लगा दी हाजिरी

    मंगलवार को अस्पताल की ओपीडी, काउंटर एवं इमरजेंसी में तैनात पांच ऐसे सुरक्षाकर्मियों की भी रजिस्टर में हाजिरी लगा दी गई जो ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं थे।

    सीएमएस डा. राकेश कुमार सिंह एवं डा. चरन सिंह ने उपस्थति रजिस्टर को जब्त करते हुए सुरक्षाकर्मियों के प्रभारी कुलदीप को नोटिस जारी करके पूछा है कि अनुपस्थित सुरक्षाकर्मियों की हाजिरी क्यों लगाई गई।

    पता चला है कि ऐसा पिछले कई महीनों से हो रहा है। प्रकरण की जांच की जा रही है। कुछ सुरक्षाकर्मियों के आने-जाने और ड्यूटी करने की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जा रही है।