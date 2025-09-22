Language
    Ghaziabad Weather: गाजियाबाद में तेज धूप छुड़ा रही पसीने, कब मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत?

    By Deepa Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:31 AM (IST)

    गाजियाबाद में रविवार को तेज धूप से लोग बेहाल रहे। तापमान में वृद्धि के कारण गर्मी महसूस हुई हालांकि बादलों से थोड़ी राहत मिली। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन तेज धूप रहने की संभावना है जिससे गर्मी और बढ़ सकती है।

    मुंह पर कपड़ा लपेटकर तेज धूप और गर्मी से बचने का प्रयास करता युवक। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सुबह से शाम तक रविवार को तेज धूप में लोग गर्मी से बेहाल रहे। कुछ देर आसमान में बादल मंडराते रहने की वजह से छाया हुई तो गर्मी से राहत मिली सकी। लेकिन ज्यादातर समय लोग गर्मी से परेशान रहे। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन तेज धूप रहेगी। बीच बीच में हल्के बादल मंडराते रह सकते हैं।

    कई दिन से तेज धूप रहने के साथ तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। जिससे काफी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। शनिवार को सुबह सवेरे से निकली तेज धूप शाम तक तपाती रही थी। दोपहर में कुछ देर के लिए छाया होने के साथ हवा चली तो गर्मी से राहत मिली थी।

    बाकी ज्यादातर समय लोग गर्मी से परेशान रहे थे। रविवार को सुबह से शाम तक ज्यादातर समय धूप तपाती रही। हालांकि बीच बीच में बादल मंडारते रहने की वजह से गर्मी से कुछ राहत मिली थी। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    हवा अधिकतम 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। वातावरण में आर्द्रता 65 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन तेज धूप रहने से गर्मी ज्यादा रहने के आसार हैं। बादलों की छाया में कुछ देर के लिए राहत मिल सकती है।

    रविवार को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा अधिकतम 18 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वातावरण में आर्द्रता 52 प्रतिशत रह सकती है।