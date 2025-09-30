Ghaziabad Weather: कड़ी धूप और गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने दिया बारिश का अपडेट
गाजियाबाद में सोमवार को भीषण गर्मी रही जिससे लोग परेशान रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना से कुछ राहत मिल सकती है। पिछले दो हफ्तों से शहरवासी तेज धूप से बेहाल हैं। सोमवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सुबह से शाम तक सोमवार को कड़ी धूप में लोग गर्मी से परेशान रहे। दिनभर धूप तपाती रही। रात तक गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन आसमान में बादल छाए रहने से गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। एक दो दिन में हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं।
करीब दो हफ्ते से लगातार तेज धूप में शहरवासियों को गर्मी से बुरा हाल है। एक दो दिन बीच बीच में मंडराते बादल भी बेअसर रहे थे। रविवार को सुबह सवेरे से दोपहर तक आसमान में बादल मंडराते रहने की वजह से बीच बीच में छाया रहने से कुछ देर गर्मी से राहत रही थी। लेकिन दिन में ज्यादातर समय तेज धूप की वजह से गर्मी भी ज्यादा महसूस हुई थी।
अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज
वहीं सोमवार को सुबह से शाम तक तेज धूप रहने से काफी ज्यादा गर्मी महसूस हुई। दिन में कुछ देर के लिए भी गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
हवा अधिकतम छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। वातावरण में आर्द्रता 74 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन आसमान में बादल मंडराते रहने की वजह से गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। दो दिन में बूंदाबांदी होने के आसार हैं।
मंगलवार को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा अधिकतम छह किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वातावरण में आर्द्रता 65 प्रतिशत रह सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।