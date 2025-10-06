गाजियाबाद टाउनशिप के चार ब्लॉकों तक पहुंच खुली, 12,000 लोगों को राहत

गाजियाबाद के एनएच 9 स्थित शौर्यपुरम योजना के चार ब्लॉकों के मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई से लगभग 12000 निवासियों को फायदा होगा और उनकी डेढ़ किलोमीटर की दूरी कम होगी। 2017 में अतिक्रमण की शिकायत की गई थी जिसके बाद अदालत के आदेश पर जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से कार्रवाई की। जीडीए के अनुसार इस टाउनशिप के विकास से लोगों को लाभ मिलेगा।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच 9 स्थित शौर्यपुरम योजना के चार ब्लॉकों की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटा दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा हटाए गए अतिक्रमणों से इन ब्लॉकों में रहने वाले लगभग 12,000 निवासियों को लाभ होगा। साथ ही, इस सड़क के निर्माण से उन्हें लगभग डेढ़ किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने से भी मुक्ति मिलेगी।

2005 में, सरकार ने गाजियाबाद के कई बिल्डरों को एकीकृत टाउनशिप लाइसेंस प्रदान किए थे। संशोधित एकीकृत टाउनशिप नीति 2014 और उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के अनुसार, मेसर्स एसएमवी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड एनएच 9 के पास लगभग 205 एकड़ में एक एकीकृत टाउनशिप विकसित कर रही है।

इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 105 एकड़ में शौर्यपुरम नामक एक टाउनशिप भी विकसित की जा रही है। एनएच 9 से 45 मीटर चौड़ी सड़क स्थित है, लेकिन योजना के ब्लॉक ए, डी, सी और जी तक जाने वाली मुख्य सड़क पर अतिक्रमण था, जिसकी शिकायत 2017 में अदालत और जीडीए में की गई थी।