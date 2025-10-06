गाजियाबाद के तीन वार्डों का होगा कायाकल्प, नाली निर्माण और इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम शुरू

गाज़ियाबाद में नगर विधायक संजीव शर्मा ने तीन वार्डों में विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। इन कार्यों में मुख्य रूप से नालियों का निर्माण और सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य शामिल है। विभिन्न वार्डों में लाखों रुपये की लागत से ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनसे सड़कों की स्थिति में सुधार और जलभराव की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए रविवार को नगर विधायक संजीव शर्मा ने सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल के साथ तीन वार्डों में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इनमें अधिकांश कार्य नालियों के निर्माण और सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने से संबंधित हैं।

वार्ड संख्या-7 सुदामापुरी में 29.96 लाख रुपये की लागत से सड़क पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य, वार्ड संख्या-19 में 9.98 लाख रुपये की लागत से जूट वाली गली में सीसी रोड और नाली निर्माण का कार्य शुरू किया गया।

वार्ड संख्या-19 वाल्मीकि कॉलोनी में 8.84 लाख रुपये की लागत से ओमप्रकाश के घर से प्रकाश के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने और नाली निर्माण का कार्य शुरू किया गया। वार्ड संख्या 35 के बालाजी एन्क्लेव में ₹6.66 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स और नाली निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।