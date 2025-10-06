Language
    गाजियाबाद के तीन वार्डों का होगा कायाकल्प, नाली निर्माण और इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम शुरू

    By Abhishek Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:14 PM (IST)

    गाज़ियाबाद में नगर विधायक संजीव शर्मा ने तीन वार्डों में विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। इन कार्यों में मुख्य रूप से नालियों का निर्माण और सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य शामिल है। विभिन्न वार्डों में लाखों रुपये की लागत से ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनसे सड़कों की स्थिति में सुधार और जलभराव की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।

    गाजियाबाद में नगर विधायक संजीव शर्मा ने तीन वार्डों में विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए रविवार को नगर विधायक संजीव शर्मा ने सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल के साथ तीन वार्डों में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इनमें अधिकांश कार्य नालियों के निर्माण और सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने से संबंधित हैं।

    वार्ड संख्या-7 सुदामापुरी में 29.96 लाख रुपये की लागत से सड़क पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य, वार्ड संख्या-19 में 9.98 लाख रुपये की लागत से जूट वाली गली में सीसी रोड और नाली निर्माण का कार्य शुरू किया गया।

    वार्ड संख्या-19 वाल्मीकि कॉलोनी में 8.84 लाख रुपये की लागत से ओमप्रकाश के घर से प्रकाश के घर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने और नाली निर्माण का कार्य शुरू किया गया। वार्ड संख्या 35 के बालाजी एन्क्लेव में ₹6.66 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स और नाली निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

    धामा डेयरी से हनुमान मंदिर तक ₹39.29 लाख की लागत से और बुद्ध विहार में ₹30.68 लाख की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि सड़कों की बेहतर स्थिति से आवागमन में सुविधा होगी और नालियों के निर्माण से जलभराव की समस्या से भी निजात मिलेगी।