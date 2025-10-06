गाजियाबाद में वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़, महिलाओं को ऐसे फंसाता था सरगना; पुलिस के पहुंचते ही होटल में अफरातफरी

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में पुलिस ने एक होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और सात युवतियों को छुड़ाया गया। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन नकदी और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। पूछताछ में पता चला है कि कुछ आरोपी महिलाओं को इस धंधे में फंसाते थे।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के एक होटल में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से सात युवतियों को भी मुक्त कराया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से आठ मोबाइल फोन, 4500 रुपये और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। आरोपी लंबे समय से होटल में इस तरह का धंधा चला रहे थे।

एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि ताहिरपुर कट के पास होटल ऑर्किड में देह व्यापार चलने की सूचना मिली थी। मुखबिर ने सूचना दी थी कि होटल में युवतियों को बहला-फुसलाकर देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा है।

इस पर उन्होंने पुलिस टीम गठित कर होटल में छापा मारा। पुलिस ने होटल से सात युवतियों को मुक्त कराया और आठ आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में डीएलएफ निवासी इंतज़ार, सूर्य नगर, मुरादाबाद निवासी योगेंद्र कश्यप, ईस्ट रोहताश नगर, शाहदरा, दिल्ली निवासी प्रीतम सिंह, खजूरी खास, दिल्ली निवासी भूपेंद्र सिंह, शरद पुरी, नई सीमापुरी, दिल्ली निवासी शिवम, सोमपुरी, दिल्ली निवासी निखिल कुमार, पप्पू कॉलोनी, शालीमार गार्डन निवासी अंकुश और नई सीमापुरी, दिल्ली निवासी अंकुश शामिल हैं।