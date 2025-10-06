Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़, महिलाओं को ऐसे फंसाता था सरगना; पुलिस के पहुंचते ही होटल में अफरातफरी

    By ashutosh gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:25 PM (IST)

    गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में पुलिस ने एक होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और सात युवतियों को छुड़ाया गया। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन नकदी और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। पूछताछ में पता चला है कि कुछ आरोपी महिलाओं को इस धंधे में फंसाते थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में पुलिस ने एक होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के एक होटल में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से सात युवतियों को भी मुक्त कराया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से आठ मोबाइल फोन, 4500 रुपये और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। आरोपी लंबे समय से होटल में इस तरह का धंधा चला रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि ताहिरपुर कट के पास होटल ऑर्किड में देह व्यापार चलने की सूचना मिली थी। मुखबिर ने सूचना दी थी कि होटल में युवतियों को बहला-फुसलाकर देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा है।

    इस पर उन्होंने पुलिस टीम गठित कर होटल में छापा मारा। पुलिस ने होटल से सात युवतियों को मुक्त कराया और आठ आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में डीएलएफ निवासी इंतज़ार, सूर्य नगर, मुरादाबाद निवासी योगेंद्र कश्यप, ईस्ट रोहताश नगर, शाहदरा, दिल्ली निवासी प्रीतम सिंह, खजूरी खास, दिल्ली निवासी भूपेंद्र सिंह, शरद पुरी, नई सीमापुरी, दिल्ली निवासी शिवम, सोमपुरी, दिल्ली निवासी निखिल कुमार, पप्पू कॉलोनी, शालीमार गार्डन निवासी अंकुश और नई सीमापुरी, दिल्ली निवासी अंकुश शामिल हैं।

    पुलिस ने इनके पास से आठ मोबाइल फोन, वेश्यावृत्ति से जुड़े साढ़े चार हज़ार रुपये और आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। एसीपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि योगेंद्र और इंतज़ार महिलाओं को इस धंधे में फंसाते थे और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे। महिलाओं को मुक्त कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। होटल मालिक दीपक फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।