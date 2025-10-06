गाजियाबाद में तीन साल में महिला अपराध घटा, साइबर क्राइम बढ़ा; NCRB ने जारी किए आंकड़े

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार गाजियाबाद में साइबर अपराध बढ़े हैं जबकि महिला अपराध कम हुए हैं। 2023 में साइबर अपराध के मामले तीन गुना बढ़ गए। हत्या के मामलों में कमी आई है लेकिन चोरी और वाहन चोरी की घटनाएं अधिक हैं जिसका कारण ऑनलाइन शिकायत प्रणाली को माना जा रहा है। पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

विनीत कुमार, गाजियाबाद। जनपद में कमिश्नरेट बनने के बाद कुल दर्ज अपराधाें में कमी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय क्राइम अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने वर्ष 2023 के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों में देश के 19 मेट्रोपोलिटन शहरों में शामिल गाजियाबाद में तीन वर्ष में साइबर अपराध में करीब दोगुने की बढ़ोतरी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला अपराध घटा, लेकिन बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़े महिला अपराध में तीन साल में कमी आई है और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। साइबर अपराध जहां वर्ष 2021 में 451 केस दर्ज किए गए थे वहीं 2023 में बढ़कर इनकी संख्या 880 हो गए हैं। वर्ष 2023 में जहां हत्या के मामले 45 दर्ज किए गए वहीं हत्या के प्रयास के 35 मामले आए।

साइबर अपराध में बढ़ोतरी की वजह घटनाओं की रिपोर्टिंग और लोगों में केस दर्ज कराने की जागरूकता को माना जा रहा है। जनवरी 2024 में जनपद का साइबर क्राइम थाना खोला गया। उसके बाद से साइबर क्राइम के दर्ज केसों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसके आंकड़े एनसीआरबी अगले वर्ष जारी करेगा।

एनसीआरबी की ओर से चोरी और वाहन चोरी की घटनाओं की ज्यादा संख्या की वजह यूपी में शिकायत के लिए प्रभावी आनलाइन प्रणाली को माना गया है। गंभीर अपराधों में वर्ष 2021 में जहां हत्या के 21 मामले सामने आए वहीं वर्ष 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 61 हो गई और 2023 में हत्या के 45 मामले सामने आए।