पाकिस्तानियों की जुबान से नहीं छूट रहा झूठ, सेना के बयानों को मानें सच : वीके सिंह

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आप लोगों ने 1965 की लड़ाई के किस्से सुने हैं। उस वक्त पाकिस्तान के रेडियो को झूठिस्तान कहा जाता था, अब रेडियाे झूठिस्तान तो छूट गया है लेकिन पाकिस्तानियों की जुबान से झूठ नहीं छूट रहा है, वह झूठ बोलते हैं। इसलिए भारत की सेना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो आधिकारिक बयान दे रही है, उस पर ही विश्वास किया जाए और उसे ही सच माना जाए।

यह बातें मिजोरम के राज्यपाल और गाजियाबाद के पूर्व सांसद जनरल वीके सिंह ने शनिवार को गाजियाबाद के राजनगर स्थित अपने आवास पर आगमन के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 11 साल के अंदर तेज गति से विकास कार्य हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काे बेहतर करने के लिए जितना कार्य हुआ है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। देश में रेल कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। देश के कोने - कोने तक रेल पहुंच रही है।

ऐसे में जो राज्य खुद काे रेल कनेक्टिविटी न होने के कारण अलग-थलग मान रहे थे, अब वह ऐसा नहीं मानते हैं। रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने से यात्रा में पहले के मुकाबले अब कम समय लगता है। दिल्ली से गुवाहाटी और कोलकाता जाने वाली ट्रेनों में सवारियों की संख्या 150 प्रतिशत तक रहती है।

यात्री ट्रेन के अलावा मालगाड़ियों का संचालन भी हो रहा है, जिसकी मदद से एक राज्य का सामान दूसरे राज्य में आसानी से पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जो सेवा भाव के साथ कार्य कर रहा है।