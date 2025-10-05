Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तानियों की जुबान से नहीं छूट रहा झूठ, सेना के बयानों को मानें सच : वीके सिंह

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:09 AM (IST)

    गाजियाबाद में मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने कहा कि पाकिस्तान रेडियो पर झूठ बोलता था और अब भी बोल रहा है। उन्होंने पिछले 11 वर्षों में भारत के विकास और बेहतर रेल कनेक्टिविटी की प्रशंसा की। उन्होंने आरएसएस को सबसे बड़ा संगठन बताया और लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की बात कही। उन्होंने ज़िला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर भी चर्चा की।

    prefferd source google
    Hero Image
    जिले के अधिकारियों के साथ आवास पर बैठक करते राज्यपाल जनरल वीके सिंह

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद।  आप लोगों ने 1965 की लड़ाई के किस्से सुने हैं। उस वक्त पाकिस्तान के रेडियो को झूठिस्तान कहा जाता था, अब रेडियाे झूठिस्तान तो छूट गया है लेकिन पाकिस्तानियों की जुबान से झूठ नहीं छूट रहा है, वह झूठ बोलते हैं। इसलिए भारत की सेना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो आधिकारिक बयान दे रही है, उस पर ही विश्वास किया जाए और उसे ही सच माना जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह बातें मिजोरम के राज्यपाल और गाजियाबाद के पूर्व सांसद जनरल वीके सिंह ने शनिवार को गाजियाबाद के राजनगर स्थित अपने आवास पर आगमन के दौरान कहीं।

    उन्होंने कहा कि देश में पिछले 11 साल के अंदर तेज गति से विकास कार्य हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काे बेहतर करने के लिए जितना कार्य हुआ है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। देश में रेल कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। देश के कोने - कोने तक रेल पहुंच रही है।

    ऐसे में जो राज्य खुद काे रेल कनेक्टिविटी न होने के कारण अलग-थलग मान रहे थे, अब वह ऐसा नहीं मानते हैं। रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने से यात्रा में पहले के मुकाबले अब कम समय लगता है। दिल्ली से गुवाहाटी और कोलकाता जाने वाली ट्रेनों में सवारियों की संख्या 150 प्रतिशत तक रहती है।

    यात्री ट्रेन के अलावा मालगाड़ियों का संचालन भी हो रहा है, जिसकी मदद से एक राज्य का सामान दूसरे राज्य में आसानी से पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जो सेवा भाव के साथ कार्य कर रहा है।

    लेह को लेकर उन्होंने कहा कि समय आने पर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा, अभी तो उसके जिलों का विस्तार होना है। उन्होंने कहा कि भारत महाशक्ति बनने की चाह नहीं रखता है, भारत चाहता है कि वह विकसित राष्ट्र बने और राष्ट्र के सभी लोग खुशी से रहें। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर जे रविन्दर गौड, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक सहित अन्य अधिकारियों से जिले के विकास को लेकर भी वार्ता की।